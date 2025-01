La cifra que pide Leonel Álvarez para dejar Emelec

Las derrotas en pretemporada vuelven a encender las alarmas en la directiva de Emelec para el siguiente año. Nuevamente intentarán sacar a Leonel Álvarez de la dirección técnica, sin embargo desde lo económico sigue pareciendo algo complicado.

Álvarez no quiere continuar en Emelec según fuentes locales, sin embargo el DT colombiano no quiere irse sin cobrar la totalidad de su cláusula de salida, sumado a los 4 meses de salario que le deben.

Solo en la cláusula de salida son 600 mil dólares, mientras que por los 4 meses serían otros 150 mil dólares. Esta cifra es impagable para la actualidad económica del club.

Emelec no ha podido cancelar varios meses de la plantilla, sumado a una seguidilla de meses impagos para personal administrativo y de formativas. En lo deportivo, Álvarez tiene más propuestas.

Reportan que la directiva incluso ha comunicado al DT que son los jugadores quienes también piden su salida, lo que ha sido desmentido por el lateral Romario Caicedo.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec 2025 y es que en su gira de pretemporada tendrán amistosos no programados y firmaron renovaciones sin el ok del cuerpo técnico pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA por otro año.

Las estadísticas de Leonel Álvarez como DT de Emelec

Como DT de Emelec, Leonel Álvarez dirigió un total de 17 partidos, 2 por Copa Ecuador y 15 por la segunda etapa de la LigaPro. El entrenador y su equipo ganaron 4, empataron 3 y perdieron un total de 10.