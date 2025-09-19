La contundente decisión de CONMEBOL con Liga de Quito tras ganarle a Sao Paulo

Liga de Quito ganó el partido de ida contra Sao Paulo por la Copa Libertadores y en medio de elogios y críticas, la CONMEBOL reaccionó también a la victoria y tomó una contundente decisión sobre el resultado. La institución hizo un reconocimiento al club ecuatoriano.

Los ‘albos’ tienen dos jugadores en el once ideal de la semana de los partidos de ida de los cuartos de final. Bryan Ramírez y Gonzalo Valle están presentes en los destacados de la semana.

El guardameta salvó su arco en más de una ocasión clara contra los brasileños mientras que Ramírez fue una de las figuras en ataque de Liga, además del autor del primer gol del equipo.

Justamente ambos son de los futbolistas contados de LigaPro que han formado parte del proceso de la Selección de Ecuador bajo el mando de Sebastián Beccacece.

ver también Nilson Angulo ignoró a la Premier y es anunciado por sorpresivo club por todo lo alto

Once de la semana Copa Libertadores cuartos de final.

ver también Fue campeón con Liga de Quito y ahora regresaría gratis para el 2026

Palmeiras, Flamengo y Racing son el resto de equipos que tienen representantes en el once ideal de la semana. La vuelta se jugará entre martes y jueves para definir a los semifinalistas.

Publicidad

Publicidad

ver también Mourinho es nuevo DT del Benfica y su primer fichaje sería un ecuatoriano

¿Cuándo juega Flamengo contra Estudiantes?

Flamengo y Estudiantes de La Plata juegan el jueves 25 de septiembre la vuelta por un boleto a las semifinales de la Copa Libertadores.