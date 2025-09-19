Es tendencia:
Liga de Quito

La contundente decisión de CONMEBOL con Liga de Quito tras ganarle a Sao Paulo

Liga de Quito le ganó al Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la CONMEBOL tomó contundente decisión.

Liga de Quito ganó el partido de ida contra Sao Paulo por la Copa Libertadores y en medio de elogios y críticas, la CONMEBOL reaccionó también a la victoria y tomó una contundente decisión sobre el resultado. La institución hizo un reconocimiento al club ecuatoriano.

Los ‘albos’ tienen dos jugadores en el once ideal de la semana de los partidos de ida de los cuartos de final. Bryan Ramírez y Gonzalo Valle están presentes en los destacados de la semana.

El guardameta salvó su arco en más de una ocasión clara contra los brasileños mientras que Ramírez fue una de las figuras en ataque de Liga, además del autor del primer gol del equipo.

Justamente ambos son de los futbolistas contados de LigaPro que han formado parte del proceso de la Selección de Ecuador bajo el mando de Sebastián Beccacece.

Once de la semana Copa Libertadores cuartos de final.

Palmeiras, Flamengo y Racing son el resto de equipos que tienen representantes en el once ideal de la semana. La vuelta se jugará entre martes y jueves para definir a los semifinalistas.

¿Cuándo juega Flamengo contra Estudiantes?

Flamengo y Estudiantes de La Plata juegan el jueves 25 de septiembre la vuelta por un boleto a las semifinales de la Copa Libertadores.

