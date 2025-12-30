La durísima condición que puso Octavio Rivero para quedarse en Barcelona

Se confirmó una de las salidas más fuertes que tendría Barcelona para el 2026, y es que el delantero uruguayo Octavio Rivero ha decidido no regresar al club para el próximo año, y si esto ya es noticia, el jugador ha pedido una drástica condición para regresar al club.

Según medios locales, Octavio Rivero ha dicho que “con el presidente actual, no volverá al club”, es decir quiere un cambio de directiva como condición para regresar a Barcelona.

Habrá que ver qué mecanismos tiene Octavio Rivero para salir de Barcelona ya que tiene contrato hasta junio 2027. Ofertas del exterior no le faltan, con sondeos desde Perú, Colombia y México.

Al igual que varios futbolistas del plantel, Octavio Rivero tendría varios meses de salarios impagos y podría buscar una salida como agente libre. Se conoce que son más de 150 mil dólares en salarios atrasados.

Octavio Rivero, al igual que Felipe Caicedo, fue uno de los que cuestionó públicamente a la directiva de Barcelona tras el viral comunicado luego del reclamo por salarios atrasados.

Los números de Octavio Rivero en Barcelona SC

En toda la temporada con Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 38 partidos, jugando en cancha más de 2.800 minutos. Marcó 14 goles y no dio ninguna asistencia. Fue uno de los mejores jugadores en toda la temporada y el “responsable” de que el club peleara por diferentes torneos.

Octavio Rivero – Barcelona

¿Hasta cuándo tiene contrato Octavio Rivero con Barcelona SC?

Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona SC hasta finales la de temporada 2026. Su valor de mercado es de 700 mil dólares, sin embargo, el ‘Ídolo’ solo lo dejaría ir a cambio de más de 1.5 millones de dólares o más. Son horas claves para decidir su futuro.

