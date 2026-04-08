La fortuna que ganó Liga de Quito por su victoria en Copa Libertadores

Liga de Quito arrancó con victoria la Copa Libertadores pese a que a largos ratos le costó, y además de los tres puntos, los ‘albos’ ganaron una fortuna. El club ecuatoriano ganó un nuevo premio CONMEBOL.

El gol de Gabriel Villamil garantiza que Liga de Quito gane el premio al mérito deportivo, es decir 340 mil dólares. Desde las ediciones del 2024, CONMEBOL paga una cifra extra de 300 mil dólares por triunfo.

Con los aumentos anuales, hoy ese premio es de 340 mil dólares, sumado a los 3 millones de dólares que ya ganó Liga por jugar la fase de grupos. En el siguiente encuentro, Liga jugará contra Mirassol de Brasil en la segunda jornada.

El año pasado, solo por los premios a mérito deportivo, Liga de Quito se embolsó más de 900 mil dólares. Barcelona e Independiente del Valle también están en carrera en el torneo continental.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

Gabriel Villamil – Liga de Quito.

Publicidad

En resumen