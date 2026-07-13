¿No a la Premier League? Pervis Estupiñán se metió en planes de un histórico de España

Pervis Estupiñán se metió en planes de un histórico equipo de España, después de un mal Mundial y de que AC Milan no lo quiera más.

Pervis Estupiñán no vive un gran presente en AC Milan y eso hizo que el ecuatoriano esté a la venta en este mercado. El ecuatoriano ya no entra en planes del gigante italiano y ahora otro equipo histórico de España se interesa en su fichaje.

Primero se había revelado que Pervis Estupiñán entró en la órbita del Aston Villa para un regreso a la Premier League. Sin embargo, el jugador ecuatoriano ahora también está en el radar de un gigante de España. Ya estuvo en esta Liga, donde demostró gran nivel con Villarreal.

El equipo que buscaría el fichaje de Pervis Estupiñán es el Deportivo La Coruña, club histórico de España que en esta temporada regresa a la primera división, tras varios años jugando entre segunda y tercera categoría. No quiere volver a descender y va por el ecuatoriano.

La decisión final pasaría por Pervis Estupiñán y a que proyecto quiere vincularse. Al ecuatoriano le fue bien en ambas Ligas, en España fue campeón de la Europa League con Villarreal, mientras que en Inglaterra con el Brighton destacó en la Premier League.

Pervis Estupiñán no tuvo un gran Mundial. (Foto: GettyImages)

Estas ofertas para Pervis Estupiñán llegaron en medio de una muy mala Copa del Mundo. El ecuatoriano estuvo tan mal en este torneo, que incluso en los 16avos del Mundial contra México, cuando más se necesitaba un lateral, Beccacece hizo debutar a Medina antes que darle minutos.

Publicidad

Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

En esta temporada con AC Milan, Pervis Estupiñán jugó un total de 22 partidos entre todas las competencias, viniendo desde el banco de suplentes en la mayoría de los encuentros. Marcó 1 gol y dio 1 asistencias, en poco más de 1.000 minutos en la cancha.

Encuesta¿Qué debe hacer Pervis Estupiñán? ¿Qué debe hacer Pervis Estupiñán? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: