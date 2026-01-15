Kendry Páez no encuentra nuevo equipo en Europa, después de que se revelara que Chelsea no lo mantendrá en Francia. El ecuatoriano saldría a préstamo a un nuevo club, pero esta no es la única decisión que Chelsea tomaría con el joven jugador.
Diferentes reportes en Europa revelan que Chelsea decidió asignar una persona cercana a Kendry Páez para que esta organice todo el calendario del ecuatoriano y que también le ayude a reflexionar sobre su vida y también sobre el comportamiento que llevaba.
Esta decisión de Chelsea se basa en que no quieren que el ecuatoriano se empiece a “descontrolar” y perder una inversión importante que realizaron en él. Lo más seguro es que Chelsea finalmente lo termine prestando a un equipo de la segunda de Inglaterra.
Kendry Páez ya estuvo envuelto en polémicas en Ecuador, sin embargo, cuando apenas llegó a Francia parecía que volvería a su mejor nivel por el nivel que mostró. Sin embargo, poco a poco empezó a perder espacio en el once titular y protagonismo.
Se espera que en los próximos 15 días, Kendry Páez decida su futuro y que Chelsea le pueda encontrar un nuevo equipo. Recién se reveló que el Ipswich, para donde más sonó el tricolor, rechazó su préstamo y no está interesado en recibir al ecuatoriano.
Las estadísticas de Kendry Páez
En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos.
En síntesis:
- Chelsea asignó un tutor personal a Kendry Páez para organizar su calendario y comportamiento.
- El club Ipswich rechazó formalmente el préstamo de Kendry Páez en las últimas horas.
- Kendry Páez registró un gol en 20 partidos jugados durante su semestre en Estrasburgo.