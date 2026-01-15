Kendry Páez no encuentra nuevo equipo en Europa, después de que se revelara que Chelsea no lo mantendrá en Francia. El ecuatoriano saldría a préstamo a un nuevo club, pero esta no es la única decisión que Chelsea tomaría con el joven jugador.

Diferentes reportes en Europa revelan que Chelsea decidió asignar una persona cercana a Kendry Páez para que esta organice todo el calendario del ecuatoriano y que también le ayude a reflexionar sobre su vida y también sobre el comportamiento que llevaba.

Esta decisión de Chelsea se basa en que no quieren que el ecuatoriano se empiece a “descontrolar” y perder una inversión importante que realizaron en él. Lo más seguro es que Chelsea finalmente lo termine prestando a un equipo de la segunda de Inglaterra.

Kendry Páez ya estuvo envuelto en polémicas en Ecuador, sin embargo, cuando apenas llegó a Francia parecía que volvería a su mejor nivel por el nivel que mostró. Sin embargo, poco a poco empezó a perder espacio en el once titular y protagonismo.

Kendry Páez tendría un “cuidador” que Chelsea le pondría. (Foto: GettyImages)

Se espera que en los próximos 15 días, Kendry Páez decida su futuro y que Chelsea le pueda encontrar un nuevo equipo. Recién se reveló que el Ipswich, para donde más sonó el tricolor, rechazó su préstamo y no está interesado en recibir al ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Kendry Páez

ver también ¡Última hora! Este equipo de LigaPro estaría muy cerca de fichar a Luca Klimowicz

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos.

Encuesta¿Hace bien Chelsea en poner una persona cerca de Kendry Páez? ¿Hace bien Chelsea en poner una persona cerca de Kendry Páez? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Chelsea asignó un tutor personal a Kendry Páez para organizar su calendario y comportamiento.

asignó un tutor personal a para organizar su calendario y comportamiento. El club Ipswich rechazó formalmente el préstamo de Kendry Páez en las últimas horas.

rechazó formalmente el préstamo de en las últimas horas. Kendry Páez registró un gol en 20 partidos jugados durante su semestre en Estrasburgo.

Publicidad