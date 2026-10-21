La primera reacción de Enner Valencia tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana

Enner Valencia es el más feliz del mundo después de alcanzar su primera final continental con Boca Juniors.

Enner Valencia sigue haciendo historia con Boca Juniors y el delantero ecuatoriano sumó minutos en las dos semifinales ante Vasco Da Gama y ahora el jugador tricolor es el más feliz. En sus redes sociales, Enner dejó ver lo importante que es esta clasificación para él.

Cuando parecía, que después del Mundial, la carrera de Enner Valencia iba en picada y el ecuatoriano se acercaba más al retiro que a otra cosa, ahora jugará una final continental. El delantero también dejó ver su felicidad en redes sociales con una publicación.

Con una foto de todo el equipo, Enner Valencia escribió: “Estamos en la final…”. El delantero ecuatoriano jugará su primera final continental en Sudamérica y tendrá la gran oportunidad de meterse en la historia de uno de los equipos más grandes del mundo como Boca.

Se espera que Enner pueda sumar minutos en esta final, de momento, es una incertidumbre si lo hace como titular o suplente. Ante Vasco Da Gama, el ecuatoriano jugó los 90 minutos en la ida y en la vuelta entró sobre los 20 finales del partido.

La publicación de Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

Tras esta clasificación, se espera que Enner sume más minutos en Boca, puesto que, el club buscaría una serie de rotaciones en las siguientes semanas para que todos sus jugadores lleguen al mejor nivel para el momento decisivo de la temporada.

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Las estadísticas de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca, Enner Valencia ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano también ya pudo marcar 5 goles y dar 2 asistencias. Tiene contrato hasta la temporada 2027 con el equipo ‘Xeneize’.

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