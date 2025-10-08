La sanción que le podría caer a Liga de Quito luego de que Nacional y Peñarol reclamaron

Los reclamos de los uruguayos Nacional y Peñarol funcionaron y la CONMEBOL le abrió un expediente a Liga de Quito por su viral posteo del Morumbí de Sao Paulo. En medio de la espera oficial, se conoce la posible sanción que le podría caer al club ecuatoriano.

Desde la prensa local señalaron que la sanción no pasaría de una multa económica leve, sin embargo esto dependerá de la interpretación que le de la CONMEBOL. El marco legal y reglamentario estipula sanciones más drásticas para el equipo.

El Código Disciplinario CONMEBOL señala que los mensajes en redes sociales y el resto de medios masivos también deben cumplir con sus normativas. El artículo 17 señala que mensajes de odio o que fomenten la violencia podrían tener como sanción una multa de 100 mil dólares y hasta cinco partidos sin público de locales, aplicables para torneos continentales como la Libertadores.

El Manual de Clubes también apunta al uso correcto de las redes sociales por parte de los equipos. Se conoce que la ‘U’ ya respondió explicando que la frase utilizada es una ironización del propio Sao Paulo.

Post de Liga de Quito

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 23 y 30 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras, Flamengo clasificados. Se puede ver por Disney+.