Las dos figuras de Macará que sí podrían irse a otro grande de LigaPro

Macará de Ambato si podría ver a dos de sus figuras en un grande de LigaPro para la siguiente temporada 2027.

Macará está cerca de asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 después de una temporada sobresaliente en la LigaPro. El buen rendimiento del equipo ambateño ha despertado el interés de los grandes del país y, mientras la dirigencia trabaja en la planificación del próximo año, dos de sus futbolistas podrían dar el salto a un nuevo club.

José Marrufo y Franco Possé podrían convertirse en refuerzos de Liga de Quito para 2027, según rumores que vienen de la capital. Ambos nombres aparecen en planes también de Barcelona SC y clubes del exterior.

En el caso de Possé, Macará buscaría renovar su vínculo y ejercer la opción de compra para mantenerlo en sus filas. Sin embargo, el propio delantero manifestó públicamente su deseo de dar el salto a un reto deportivo más grande, aunque no descartó continuar en el conjunto ambateño.

Agustín Campana es otro de los jugadores de Macará que habría despertado interés de varios equipos, pero su continuidad también estaría entre las prioridades de la institución. La continuoidad el entrenador Guillermo Sanguinetti, dependería también del proyecto deportivo.

Por su parte, Liga de Quito ya habría mostrado interés en José Marrufo desde el año pasado, con la intención de reforzar su defensa central de cara a 2027. El equipo albo busca como prioridad un nuevo central tras críticas a Allala, Adé y Segovia.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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