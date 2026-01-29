Es tendencia:
Las exigencias de James Rodríguez que tenía que cumplir Barcelona ¿por eso no llegó?

Barcelona SC rechazó a James Rodríguez por diversos motivos y ahora trasciende las exigencias que el volante colombiano le pide a sus clubes.

Por Gustavo Dávila

Las exigencias de James Rodríguez para su siguiente club ¿se negó Barcelona? Foto: Gemini IA Google
James Rodríguez pudo fichar por Barcelona para este 2026 y ahora trasciende además las exigencias que el volante colombiano tendría para los clubes que lo quieran fichar. Los particulares pedidos del ex Real Madrid, Bayern Múnich, Everton entre otros fueron noticia en México y en su natal Colombia.

Según el diario MARCA de México, James Rodríguez solicita a los clubes interesados cuestiones como una mansión de lujo con canchas para entrenamientos personales y un gimnasio privado.

En el apecto de seguridad, James pedía un auto blindado así como equipo de guardespaldas que lo acompañen 24/7. Un chef que pueda enfocar su cocina en platos colombianos y europeos.

Finalmente solicitó viajar en vuelos privados para largos trayectos, y no con el equipo y un espacio privado en las instalaciones del equipo para su respectivo descanso.

El colombiano le hubiera costado 3 millones de dólares a Barcelona, pagados con ayuda de terceros. Por el momento se encuentra sin club mientras negocia activamente con clubes de la MLS y Millonarios de su país.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Jugador de Barcelona se declara libre por deudas y firmaría con Emelec

Jugador de Barcelona se declara libre por deudas y firmaría con Emelec

James Rodríguez – Selección Colombia.

Las exigencias de James Rodríguez para jugar en Barcelona

Desde México y de acuerdo a Marca y otros medios, trasciende que James Rodríguez pidió estas cosas para jugar en algún equipo durante la temporada 2025:

  • Equipo de Seguridad Privada con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7
  • Auto blindado con chofer para todos los traslados
  • Mansión de lujo con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales
  • Preparador físico propio
  • Chef personal con especialidad en dieta colombiana y europea
  • Viajar en vuelos privados para trayectos largos
  • Espacio privado en las instalaciones del club para su descanso

En resumen

  • James Rodríguez solicita una mansión de lujo con gimnasio y canchas de entrenamiento personal.
  • El volante colombiano exige seguridad privada 24/7, vehículo blindado y vuelos privados para trayectos largos.
  • El costo de su fichaje para Barcelona SC se estimó en 3 millones de dólares.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
