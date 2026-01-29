James Rodríguez pudo fichar por Barcelona para este 2026 y ahora trasciende además las exigencias que el volante colombiano tendría para los clubes que lo quieran fichar. Los particulares pedidos del ex Real Madrid, Bayern Múnich, Everton entre otros fueron noticia en México y en su natal Colombia.

Según el diario MARCA de México, James Rodríguez solicita a los clubes interesados cuestiones como una mansión de lujo con canchas para entrenamientos personales y un gimnasio privado.

En el apecto de seguridad, James pedía un auto blindado así como equipo de guardespaldas que lo acompañen 24/7. Un chef que pueda enfocar su cocina en platos colombianos y europeos.

Finalmente solicitó viajar en vuelos privados para largos trayectos, y no con el equipo y un espacio privado en las instalaciones del equipo para su respectivo descanso.

El colombiano le hubiera costado 3 millones de dólares a Barcelona, pagados con ayuda de terceros. Por el momento se encuentra sin club mientras negocia activamente con clubes de la MLS y Millonarios de su país.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

James Rodríguez – Selección Colombia.

Las exigencias de James Rodríguez para jugar en Barcelona

