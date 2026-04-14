Liga de Quito alista un once con varios cambios para Libertadores

Liga de Quito alista su debut de local en esta Copa Libertadores 2026, el club viene de perder en torneo local y parece que Tiago Nunes tomará medidas. Los ‘albos’ preparan un once con varios cambios, sacando jugadores que vienen fallando, en lo que para muchos es un toque de atención.

El once de Liga de Quito vs. Marissol será con: Gonzalo Valle; Richard Mina, Luis Segovia y Leonel Quiñonez; José Quintero, Jesús Pretell, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo y Yerlin Quiñonez; Deyverson y Janner Corozo.

Gianfranco Allala no seguirá en el once y le dejará su espacio a Luis Segovia, justamente el central uruguayo viene de ser criticado por constantes errores. Josué Cuero también regresará a la suplencia, aunque se entiende que su titularidad el fin de semana fue por recambio.

En ataque, Rodney Redes y Jeison Medina fueron intrascendentes en ataque vs. Delfín y ahora Yerlin Quiñónez y Janner Corozo serán los extremos. El brasileño Deyverson se mantiene en la punta como delantero titular.

Este partido es clave para que Liga siga en la parte alta de la tabla de su grupo, para sumar puntos para el Mundial de Clubes, para sumar los 300 mil dólares de premio y para la continuidad de Tiago Nunes.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

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Janner Corozo sigue sin destacar en Liga de Quito.

Dónde ver Liga de Quito vs Mirassol EN VIVO

El partido será transmitido por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

En resumen