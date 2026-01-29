Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito no le da una oportunidad y ahora este equipo de Europa va por Michael Bermúdez

Michael Bermúdez ahora podría llegar a un equipo europeo, mientras que en Liga no tuvo oportunidad.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El equipo de Europa que buscaría a Michael Bermúdez, mientras Liga no le dio chance.
© Imago/ Edit BVEl equipo de Europa que buscaría a Michael Bermúdez, mientras Liga no le dio chance.

Michael Bermúdez es uno de los delanteros del futuro de Ecuador, sin embargo, en Liga de Quito no pudo tener las oportunidades esperadas y ahora el jugador ecuatoriano seguirá su carrera en Orense, pero no sería este su destino final. Un equipo de Europa está interesado en ficharlo.

En esta temporada, Michael Bermúdez seguirá jugando en Orense, sin embargo, de acuerdo a la información de Nicolás Ayala, el joven delantero también tiene chances de llegar al Swansea City que juega en Inglaterra. El club mandaría ojeadores para que vean su avance en este semestre.

Podría darse un movimiento de mercado tras el final de esta temporada en Europa. No obstante, todo depende de cómo el futbolista se desenvuelva en Orense. Ahora mismo, pinta para tener varios minutos como titular en el equipo de Machala.

Por otro lado, Liga de Quito también recibiría un beneficio económico por una venta del jugador ecuatoriano. Puesto que, el futbolista sigue perteneciendo al club, que es dueño de su pase, y que lo viene cediendo en las últimas temporadas.

Michael Bermúdez lideró a Ecuador en Sudamericano

Michael Bermúdez lideró a Ecuador en Sudamericano

En Liga de Quito, Bermúdez siempre se quedó sin espacio, antes competía con Álex Arce, Michael Estrada y ahora en esta temporada incluso trajeron a Deyverson. De ahí que, pensando también en su desarrollo, el jugador fue cedido de nuevo en la LigaPro.

Publicidad

Los números de Michael Bermúdez en 2025 con Orense

No tenía ni 1 hora en Ecuador y Darío Benedetto ya tuvo un “cruce” con la hinchada de Barcelona SC

ver también

No tenía ni 1 hora en Ecuador y Darío Benedetto ya tuvo un “cruce” con la hinchada de Barcelona SC

En su primer préstamo con Orense, Michael Bermúdez jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha 701 minutos. Nuevamente fue cedido para esta temporada en la LigaPro y podría jugar Copa Sudamericana.

El valor de mercado de Michael Bermúdez

Actualmente, Michael Bermúdez tiene un valor de 600 mil euros. El delantero ecuatoriano podría ser transferido por más de 1 millón de dólares por la gran proyección que viene mostrando.

Encuesta

¿Fue un error de Liga no darle una oportunidad a Michael Bermúdez?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Michael Bermúdez es seguido por el Swansea City de Inglaterra para un posible fichaje futuro.
  • El delantero ecuatoriano marcó un gol en 18 partidos disputados con Orense durante el 2025.
  • La carta pase de Michael Bermúdez pertenece a Liga de Quito y cuesta 600 mil euros.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Benedetto le responde a Deyverson y enciende la rivalidad de Liga de Quito contra Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Benedetto le responde a Deyverson y enciende la rivalidad de Liga de Quito contra Barcelona SC

Liga de Quito encaminó otro refuerzo mientras presentaban a Deyverson
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito encaminó otro refuerzo mientras presentaban a Deyverson

Con Deyverson al frente: El once de Liga de Quito para el 2026
Fútbol de Ecuador

Con Deyverson al frente: El once de Liga de Quito para el 2026

Video: La jugada de Díaz a lo Ronaldinho que da la vuelta al mundo
Champions League

Video: La jugada de Díaz a lo Ronaldinho que da la vuelta al mundo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo