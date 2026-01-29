Michael Bermúdez es uno de los delanteros del futuro de Ecuador, sin embargo, en Liga de Quito no pudo tener las oportunidades esperadas y ahora el jugador ecuatoriano seguirá su carrera en Orense, pero no sería este su destino final. Un equipo de Europa está interesado en ficharlo.

En esta temporada, Michael Bermúdez seguirá jugando en Orense, sin embargo, de acuerdo a la información de Nicolás Ayala, el joven delantero también tiene chances de llegar al Swansea City que juega en Inglaterra. El club mandaría ojeadores para que vean su avance en este semestre.

Podría darse un movimiento de mercado tras el final de esta temporada en Europa. No obstante, todo depende de cómo el futbolista se desenvuelva en Orense. Ahora mismo, pinta para tener varios minutos como titular en el equipo de Machala.

Por otro lado, Liga de Quito también recibiría un beneficio económico por una venta del jugador ecuatoriano. Puesto que, el futbolista sigue perteneciendo al club, que es dueño de su pase, y que lo viene cediendo en las últimas temporadas.

Michael Bermúdez lideró a Ecuador en Sudamericano

En Liga de Quito, Bermúdez siempre se quedó sin espacio, antes competía con Álex Arce, Michael Estrada y ahora en esta temporada incluso trajeron a Deyverson. De ahí que, pensando también en su desarrollo, el jugador fue cedido de nuevo en la LigaPro.

Los números de Michael Bermúdez en 2025 con Orense

En su primer préstamo con Orense, Michael Bermúdez jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha 701 minutos. Nuevamente fue cedido para esta temporada en la LigaPro y podría jugar Copa Sudamericana.

El valor de mercado de Michael Bermúdez

Actualmente, Michael Bermúdez tiene un valor de 600 mil euros. El delantero ecuatoriano podría ser transferido por más de 1 millón de dólares por la gran proyección que viene mostrando.

