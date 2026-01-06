Liga de Quito presentó 3 camisetas para la temporada 2026: ¿Cuánto cuestan?

Este martes 6 de enero de 2026 Liga de Quito reveló a sus hinchas 3 nuevas camisetas para la temporada 2026. En este nuevo curso, LDU apostó por los tonos azules en sus 3 vestimentas. LDU abandonó el dorado que los acompañó en la temporada anterior.

¿Cuánto cuestan las nuevas camisetas de Liga de Quito?

Las 3 nuevas camisetas de Liga de Quito tiene un precio de 74.99 dólares en todas las tiendas oficiales. Además, los aficionados pueden personalizarlas con su número y nombre, o con el dorsal del jugador que ellos prefieran.

La nueva camiseta de Liga de Quito sigue usando su tradicional color blanco con un azul muy marcado en los hombros. Además, en la parte trasera del cuello tienen un mensaje que dice: “La mejor hinchada”. LDU también usa nuevamente el escudo con sus 5 estrellas, en honor a sus 5 Copas Internacionales.

Por otro lado, las dos camisetas alternas son una azul y otra negra. En ambas se usa un escudo “antiguo” de Liga con la U. En estas no se ponen las estrellas de los campeonatos internacionales, algo que no termina de gustar a parte de los aficionados del club.

¿Qué torneos jugará Liga de Quito en 2026?

En la temporada 2026, Liga de Quito estará jugando 3 torneos. Los ‘Albos’ deben decir presente en la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. En los 3 torneos, el club ‘Albo’ tiene la obligación de competir y a nivel local tiene el deber de ser campeón.

Los fichajes que quiere Liga de Quito

Liga de Quito ya anunció a Alejandro Tobar como su nuevo fichaje, pero LDU también está detrás de otros jugadores como Janner Corozo, Octavio Rivero, Luis Fernando León, Alexander Domínguez y otros. En las próximas horas pueden darse varias novedades.

En resumen:

Liga de Quito presentó sus tres nuevas equipaciones para 2026, las cuales tienen un costo oficial de 74.99 dólares .

presentó sus tres nuevas equipaciones para 2026, las cuales tienen un costo oficial de . El diseño principal mantiene el color blanco con detalles azules en los hombros y el escudo tradicional con sus cinco estrellas internacionales.

en los hombros y el escudo tradicional con sus internacionales. Las camisetas alternas, en tonos azul y negro, presentan un escudo retro con la “U” y omiten las estrellas de los títulos continentales.

