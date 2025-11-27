Emelec sigue pasando un momento económico muy malo, sin embargo, el equipo azul daría la gran sorpresa del mercado para 2026. El plan del ‘Bombillo’ sería fichar a 3 leyendas, que ya pasaron por el club, y pueden volver para el siguiente año.

De acuerdo a la revelación de Majo Gavilanes, Emelec estaría trabajando de lleno en concretar el regreso de Miller Bolaños, Ángel Mena y Fernando Gaibor. Los 3 jugadores campeones con el ‘Bombillo’ y considerados leyendas del fútbol ecuatoriano.

El caso de Miller Bolaños sería el más “seguro” para 2026, ya que el volante ecuatoriano podría regresar con un acuerdo para pagar una deuda que mantiene el club con él. Así también se acordaría cerrar el caso legal, donde el jugador demandó al equipo.

Otro jugador que viene sonando desde hace varias semanas para Emelec es Ángel Mena. El delantero es figura de Orense, pero no ha podido jugar en las últimas semanas por lesión. Ahora, el ‘Bombillo’ insistiría en el mercado para quedarse con él.

Miller ya jugó contra Emelec en la Copa Ecuador. (Foto: Imago)

El regreso de Fernando Gaibor se visualiza un poco más complicado, ya que el volante ecuatoriano ha tenido una buena temporada en Alianza Lima y por eso el equipo peruano apuraría su continuidad. El mediocampista también estaría muy interesado en seguir en el extranjero.

Los problemas económicos de Emelec

Emelec vive momentos económicos muy malos, el club, por ejemplo, ha visto como sus jugadores no entrenaron en las últimas semanas. Asimismo, se confirmó que debería pagar más de 1 millón de dólares en las próximas fechas para no ser sancionado por FIFA.

Emelec está sancionado por la FIFA

Actualmente, Emelec se encuentra sancionado por la FIFA. El ‘Bombillo’ tiene varios castigos en el sistema que le impiden fichar a nuevos jugadores, salvo que termine pagando esas querellas. Solo así el club podrá volver a fichar a nuevos jugadores.

