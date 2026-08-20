Liga de Quito sufrió contra Mirassol y estos fueron los jugadores señalados

Liga de Quito tuvo un mal partido contra Mirassol en Copa Libertadores y los hinchas no aguantaron más a dos futbolistas.

Liga de Quito sufrió más de la cuenta con Mirassol y casi quedó fuera de la Copa Libertadores de América pese a sacar un empate en Brasil. Los hinchas no perdonaron y apuntaron a dos jugadores en particular.

Sin duda el más criticado fue Janner Corozo, el extremo ecuatoriano ya fue apuntado por errar varios goles en el partido de ida y ahora los aficionados pidieron que no vuelva a ser titular.

“No entiendo la necesdad con Corozo”, “no puedo creer que hayamos pagado 1 millón de dólares”, “es el peor fichaje”, fueron algunos de los comentarios en redes, sobre el ex Barcelona.

El segundo fue Josué Cuero, el lateral ecuatoriano fue ampliamente superado por Mirassol, tanto en defensa como en ataque. El entrenador lo cambió por Gian Franco Allala.

Este partido volvió a exponer la necesidad que tiene Liga de Quito para fichar refuerzos, especialmente en las bandas defensivas. Marcelo Weigandt recién sería oficializado la siguiente semana.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Janner Corozo – Liga de Quito. Foto: Getty.

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