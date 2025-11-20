Liga de Quito no quiere repetir el error de no reforzarse como en esta temporada y para el 2026 buscan ya fichajes de jerarquía. Este jueves trascendió que los ‘albos’ van por un seleccionado uruguayo.

Medios de dicho país señalan que Abel Hernández está en planes de Liga de Quito para el próximo año. El goleador uruguayo milita en el Liverpool de ese país pero sigue con su racha de anotaciones.

Abel Hernández es reconocido por haber pasado por la Selección de Uruguay hasta el 2017, de hecho fue Mundialista en Brasil 2014. Viene de ser campeón de Liga con Uruguay.

En su club lleva 30 partidos y ha anotado 17 goles, en su carrera tiene pasos por México, Argentina, Italia, México, Qatar, Rusia entre otro. Se conoce que Peñarol también lo quiere repatriar.

Un delantero, un volante central, un extremo izquierdo y un defensa central son los puestos que el entrenador Tiago Nunes ha pedido a la directiva, así como renovación de jugadores clave.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad

Publicidad

ver también Figura de LigaPro se ofrece a Liga de Quito ¿lo acepta Tiago Nunes?

Abel Hernández – Uruguay – Mundial Brasil 2014. Foto: Getty.

En resumen