Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito va por ex seleccionado uruguayo y los hinchas se ilusionan

Liga de Quito busca nuevos refuerzos de jerarquía y va por un seleccionado uruguayo en uno de los bombazos de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito va por seleccionado uruguayo y los hinchas se ilusionan Foto: Getty
Liga de Quito va por seleccionado uruguayo y los hinchas se ilusionan Foto: Getty

Liga de Quito no quiere repetir el error de no reforzarse como en esta temporada y para el 2026 buscan ya fichajes de jerarquía. Este jueves trascendió que los ‘albos’ van por un seleccionado uruguayo.

Medios de dicho país señalan que Abel Hernández está en planes de Liga de Quito para el próximo año. El goleador uruguayo milita en el Liverpool de ese país pero sigue con su racha de anotaciones.

Abel Hernández es reconocido por haber pasado por la Selección de Uruguay hasta el 2017, de hecho fue Mundialista en Brasil 2014. Viene de ser campeón de Liga con Uruguay.

En su club lleva 30 partidos y ha anotado 17 goles, en su carrera tiene pasos por México, Argentina, Italia, México, Qatar, Rusia entre otro. Se conoce que Peñarol también lo quiere repatriar.

Un delantero, un volante central, un extremo izquierdo y un defensa central son los puestos que el entrenador Tiago Nunes ha pedido a la directiva, así como renovación de jugadores clave.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
Figura de LigaPro se ofrece a Liga de Quito ¿lo acepta Tiago Nunes?

ver también

Figura de LigaPro se ofrece a Liga de Quito ¿lo acepta Tiago Nunes?

Abel Hernández – Uruguay – Mundial Brasil 2014. Foto: Getty.

Abel Hernández – Uruguay – Mundial Brasil 2014. Foto: Getty.

En resumen

  • Liga de Quito busca fichar al seleccionado uruguayo Abel Hernández para el 2026.
  • El goleador Abel Hernández milita en el Liverpool de Uruguay y fue mundialista en Brasil 2014.
  • Hernández lleva 17 goles en 30 partidos en su actual club en Uruguay.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Barcelona SC toma una contundente decisión para el partido con Liga de Quito y sorprende a todos
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC toma una contundente decisión para el partido con Liga de Quito y sorprende a todos

Figura de LigaPro se ofrece a Liga de Quito ¿lo acepta Tiago Nunes?
Fútbol de Ecuador

Figura de LigaPro se ofrece a Liga de Quito ¿lo acepta Tiago Nunes?

¡Terremoto en Barcelona SC! La decisión de los jugadores del 'Ídolo' que sorprende en la LigaPro
Fútbol de Ecuador

¡Terremoto en Barcelona SC! La decisión de los jugadores del 'Ídolo' que sorprende en la LigaPro

La contundente respuesta del representante de Álex Arce a un presunto interés de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

La contundente respuesta del representante de Álex Arce a un presunto interés de Barcelona SC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo