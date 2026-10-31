Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
William Pacho

El nuevo movimiento del FC Barcelona que lo acerca al fichaje de William Pacho

Hansi Flick tiene una elección con la opción de ir por el fichaje de William Pacho.

El movimiento del FC Barcelona que lo acerca al fichaje de William Pacho. Imagen generada por IA
© IA de Gemini/GettyImages/ Edit BVEl movimiento del FC Barcelona que lo acerca al fichaje de William Pacho. Imagen generada por IA

William Pacho no deja de sonar para el FC Barcelona y ahora el jugador ecuatoriano está cada vez más cerca de recibir una oferta de los catalanes. A priori, se ve complicado un movimiento, pero no imposible más aún después de que se revelara la decisión de Hansi Flick.

De acuerdo a la información de Ekrem Konur, Hansi Flick pidió al FC Barcelona que se refuerce la defensa con un jugador de élite para la ventana de fichajes de enero. Es ahí donde el nombre de William Pacho toma fuerza para un posible movimiento.

+ Seguinos en

El central ecuatoriano vive el mejor momento de toda su carrera y eso hace casi imposible que el tricolor se marche a otro club. Puesto que, en el PSG el futbolista ecuatoriano es indiscutible y tiene un largo contrato. Además, el club francés no se interesa en vender a sus titulares.

Pacho tiene un largo contrato con el PSG y de momento el ecuatoriano ha sido declarado como “intransferible”. Además, en un equipo como el PSG, el central tiene grandes chances de seguir ganando títulos internacionales a diferencia del FC Barcelona.

William Pacho es figura y titular en el PSG. (Foto: GettyImages)

William Pacho es figura y titular en el PSG. (Foto: GettyImages)

En España vienen creciendo las versiones que ponen a William Pacho como fichaje del FC Barcelona. Sin embargo, para hacerla en enero, el club necesita poner sobre la mesa más de 100 millones de euros y eso no garantiza que el PSG aceptará.

Las estadísticas de William Pacho en esta temporada

Ver también

Polémica total: Ecuador votó por estos 10 jugadores al Balón de Oro y no por William Pacho

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. El central tricolor suma en cancha poco más de 900′ minutos.

Encuesta

¿William Pacho debe ir al FC Barcelona?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Hansi Flick pidió a William Pacho para reforzar al Barcelona en enero.
  • PSG declaró intransferible a William Pacho pese al interés del FC Barcelona.
  • William Pacho suma 11 partidos disputados y más de 900 minutos en la temporada.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones