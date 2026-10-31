Hansi Flick tiene una elección con la opción de ir por el fichaje de William Pacho.

William Pacho no deja de sonar para el FC Barcelona y ahora el jugador ecuatoriano está cada vez más cerca de recibir una oferta de los catalanes. A priori, se ve complicado un movimiento, pero no imposible más aún después de que se revelara la decisión de Hansi Flick.

De acuerdo a la información de Ekrem Konur, Hansi Flick pidió al FC Barcelona que se refuerce la defensa con un jugador de élite para la ventana de fichajes de enero. Es ahí donde el nombre de William Pacho toma fuerza para un posible movimiento.

El central ecuatoriano vive el mejor momento de toda su carrera y eso hace casi imposible que el tricolor se marche a otro club. Puesto que, en el PSG el futbolista ecuatoriano es indiscutible y tiene un largo contrato. Además, el club francés no se interesa en vender a sus titulares.

Pacho tiene un largo contrato con el PSG y de momento el ecuatoriano ha sido declarado como “intransferible”. Además, en un equipo como el PSG, el central tiene grandes chances de seguir ganando títulos internacionales a diferencia del FC Barcelona.

William Pacho es figura y titular en el PSG. (Foto: GettyImages)

En España vienen creciendo las versiones que ponen a William Pacho como fichaje del FC Barcelona. Sin embargo, para hacerla en enero, el club necesita poner sobre la mesa más de 100 millones de euros y eso no garantiza que el PSG aceptará.

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Las estadísticas de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. El central tricolor suma en cancha poco más de 900′ minutos.

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