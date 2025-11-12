Liga elimina a Deportivo Cuenca y así queda el cuadro final de la Copa Ecuador

Liga de Quito eliminó a Deportivo Cuenca en una llave muy apretada por los cuartos de final de la Copa Ecuador. El ‘Rey de Copas’ se hizo fuerte como local y avanzó hasta las semifinales, donde se medirá a Emelec, en uno de los clásicos del fútbol ecuatoriano.

¿Cuáles son las semifinales de la Copa Ecuador?

Tras la clasificación de Liga de Quito en la Copa Ecuador, así quedaron las semifinales:

Liga de Quito vs Emelec

Universidad Católica vs Cuenca Juniors

Para Emelec y Universidad Católica, el torneo ha tomado también una importante relevancia pensando en la Copa Libertadores. Si uno de los dos equipos es campeón de la Copa, se clasificará como Ecuador 4 a jugar la siguiente edición de la Copa.

El gran favorito para llevarse este torneo, por segunda edición en su historia, es Liga de Quito. El ‘Rey’ viene de ser eliminado en la Copa Libertadores, ante Palmeiras. Pero mostró ser uno de los mejores equipos del continente y eso lo pone un escalón por encima de sus rivales.

¿Cuánto dinero ganó Liga de Quito por clasificar en la Copa Ecuador?

Por llegar a semifinales de la Copa Ecuador, Liga ya ha ganado más de 80 mil dólares de premios por la Copa. Asimismo, el equipo de Nunes podría llevarse un acumulado superior a los 300 mil dólares, si finalmente logra ser campeón de esta edición.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Ecuador?

Se espera que la FEF confirme en los siguientes días cuándo se juegan las semifinales del torneo. Las semanas del 19 y 26 de noviembre, se manejan como fechas tentativas. En esta ocasión, ya no solo será un partido, sino más bien se jugará a ida y vuelta. Emelec y Liga ya se enfrentaron en esta fase en la edición de 2019.

Cuenca Juniors no jugará Copa Libertadores así gane la Copa Ecuador

El Cuenca Jrs no jugará la Copa Libertadores, aunque llegase a ganar este torneo. El equipo revelación que llegó hasta las semifinales, no se clasificará al torneo CONMEBOL, porque está jugando actualmente en la tercera categoría. Es un cupo reservado para los equipos de primera división.

