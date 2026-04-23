Liga de Quito volvió a tener una muy mala participación en el partido ante Aucas, el club rozó la derrota en varias ocasiones y más se estuvo salvando que atacando al rival. Por lo cual, en rueda de prensa Tiago Nunes nuevamente habló del cansancio de su equipo.

Nunes ya incluso tiró de ironía en la rueda de prensa y se “bautizó” como un “llorón”. “Una vez más volvió a suceder lo que yo siempre comento, Emelec jugó ayer y nosotros hoy. Parece que el ‘Llorón’ de Tiago Nunes va a llegar el sábado con un día menos de preparación“, comentó el DT.

Además, Nunes enfatizó en que los jugadores “no son máquinas” y eso es algo que se tendría que tomar en cuenta ahora mismo. “Para muchos soy un llorón por reclamar que se juega cada dos días, pero los jugadores no son máquinas“, agregó Nunes.

El próximo sábado, 25 de abril de 2026, desde las 17H00 Liga de Quito tendrá que visitar a Emelec para lo que promete ser un partido muy atractivo entre dos equipos “necesitados” de una victoria. Emelec tiene 24 horas más de descanso que Liga, pero también un viaje encima porque tuvo que jugar en Ambato.

🎙️ #LDU l Tiago Nunes sobre el poco tiempo de recuperación para enfrentar a #Emelec:



“Una vez más volvió a suceder… Parece que el ‘llorón’ (Tiago Nunes) volverá a llegar, otra vez, con un día menos de recuperación.” pic.twitter.com/GHrLs9FLzA — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) April 23, 2026

Tiago Nunes vive un momento muy delicado en Liga de Quito, y es que el DT pasa por su etapa más irregular con el club. Al mal partido ante Aucas, el club venía de una gran presentación ante IDV, donde consiguió la victoria por un marcador de 2 a 0.

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Los números de Tiago Nunes en Liga de Quito en este 2026

En esta temporada con Liga de Quito, entre todas las competencias, Tiago Nunes ha dirigido ya un total de 11 encuentros. Sumando 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas. El ‘Rey’ está primero en la Copa Libertadores, pero un poco más distante en la LigaPro.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras el nuevo empate contra Aucas, así quedó la tabla de posiciones para Liga de Quito:

Encuesta¿Nunes se quedará este año con Liga de Quito? ¿Nunes se quedará este año con Liga de Quito? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El entrenador Tiago Nunes ha dirigido 11 encuentros con 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

ha dirigido con 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Liga de Quito enfrentará a Emelec el sábado 25 de abril de 2026 a las 17:00.

enfrentará a el sábado 25 de abril de 2026 a las 17:00. El club albo venció recientemente a IDV con un marcador de 2 a 0.