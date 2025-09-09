El contundente mensaje de Lionel Scaloni para la Selección de Ecuador: “Si juegan como hoy…”

La Selección de Ecuador hizo su mejor partido de 2025 con Sebastián Beccacece como DT y terminó venciendo a Argentina. El partido terminó siendo muy intenso y hubo dos rojas, no obstante, Lionel Scaloni aprovechó la oportunidad para felicitar a la Selección de Ecuador.

En rueda de prensa, Lionel Scaloni felicitó a ‘La Tri’ y a Beccacece por este espectacular rendimiento: “Sigo pensando que Ecuador es una gran selección, y lo ha demostrado, que tiene grandes jugadores y que, si juegan como hoy, van a darles una gran alegría a su gente. Tienen una buena camada de jugadores y Sebastián lo está haciendo muy bien, lo quiero felicitar”, comentó el DT.

Al fin Ecuador dejó atrás la racha de 4 partidos empatados 0 a 0 y pudo darle toda la vuelta a la crítica de los aficionados. Los hinchas terminaron muy contentos en el estadio y gritando el tradicional “ole” ante nada menos que los campeones del mundo.

Scaloni no culpó a la expulsión de Otamendi, ni al penal y reconoció la victoria de Ecuador: “Nosotros estamos, por suerte, últimamente acostumbrados a ganar y a veces no te toca sobre todo como hoy porque como digo Ecuador es un muy buen equipo“, agregó el entrenador campeón del mundo.

Ahora Argentina y Ecuador también cierran la Eliminatoria en lo más alto, una en primer lugar, y otra en segundo lugar. Para ‘La Tri’ son las mejores Eliminatorias de su historia con 29 puntos en el segundo lugar y podrían ser 32, de no haber sido sancionado a comienzos de la clasificatoria.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Con las 18 fechas ya jugadas, así terminó la tabla de posiciones de las Eliminatorias, con Ecuador, por ejemplo, arriba de Brasil, y con Bolivia sobre la hora agarrando el boleto al repechaje del Mundial y Venezuela perdiendo una chance histórica:

