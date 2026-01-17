Daniel Muñoz no ha jugado en las últimas semanas tras una lesión en la rodilla. El jugador colombiano está muy cerca de volver a las canchas, pero ya sería para disputar los últimos meses de competencia que le quedan con Crystal Palace. Su salida parece estar muy encaminada.

Los motivos de la salida de Daniel Muñoz son varios, pero sobre todo que el equipo comenzará un proceso de recambio y el lateral colombiano gusta a varios equipos para dar el gran salto a un grande. Además, hace poco se reveló que el DT, Oliver Glasner, se marchará del club.

Glasner se convirtió en un entrenador muy cotizado en la Premier League y en Europa por su gran trabajo con el Palace. El entrenador se marcha porque el club fue incapaz de mantener a grandes figuras como Eze, Guehi, Olise, entre otros que se fueron marchando.

La salida de Glasner también abre otro abanico de opciones para el lateral colombiano. Ya que, Muñoz podría mudarse al equipo donde fichen al estratega, porque en el Palace se ha convertido en uno de los hombres de más confianza para el entrenador.

Daniel Muñoz se iría de Crystal Palace. (Foto: GettyImages)

Muñoz tiene un contrato con el Palace hasta finales de 2028. Otro motivo que impulsaría su salida es que el jugador pasa por su mejor momento y no vería con buenos ojos “ocupar” ese rendimiento en una reconstrucción del club para la siguiente temporada.

Publicidad

Publicidad

Los equipos interesados en Daniel Muñoz

ver también Mientras en la MLS ganaría 8 millones al año, Atlético Nacional le pagaría esto a James Rodríguez

En el pase de Daniel Muñoz hay varios equipos interesados como PSG o Manchester United. El lateral colombiano también entró en planes de Inter de Milan. En este mercado de invierno, su salida “se enfrío” por la lesión que sufrió a finales de 2025.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Encuesta¿Donde crees que debería ir Daniel Muñoz? ¿Donde crees que debería ir Daniel Muñoz? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: