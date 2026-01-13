Liverpool le ofrece 3 millones y esto le pagaría Manchester City a Joel Ordóñez para ficharlo

Manchester City se interesó en el fichaje de Joel Ordóñez en este mercado de pases de 2026. El jugador ecuatoriano aparece como opción ante las bajas en defensa del equipo ‘ciudadano’. No obstante, la negociación aún es larga para sacarlo de Bélgica.

Desde Inglaterra se señaló que Guardiola veía con buenos ojos el fichaje de Joel Ordóñez ante todas las bajas que tiene en defensa. El central ecuatoriano también interesa a Liverpool, donde se reveló iría a ganar un salario cercano a los 3 millones de euros.

En Manchester City también llegaría a ganar entre 3 y 4 millones de salario. Los ciudadanos se caracterizan por no tener “problemas” económicos y pagar grandes cifras a sus jugadores, de ahí que, le pondrían este salario al jugador ecuatoriano.

Ordóñez tiene un contrato largo que cumplir con Brujas, pero este mes de enero pinta como el clave para salir y dar el gran salto en diferentes equipos de Europa. No solo Liverpool o Manchester City lo siguen, Inter y Chelsea, también estuvieron preguntando por él.

Joel Ordóñez viene siendo titular en Brujas. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serían claves para que se cierre la salida de Joel Ordóñez en caso que de que haya una oferta firme. Si no, el ecuatoriano se quedará en Bélgica y llegará al Mundial de 2026. Esto aumentaría considerablemente su precio para después de la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

El valor de mercado de Joel Ordóñez

ver también Jeremy Sarmiento vuelve a Inglaterra y tiene nuevo equipo

De acuerdo a Transfermark, Joel Ordóñez actualmente tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. El central ecuatoriano lleva una cifra sostenida que podría verse aumentada por lo que pueda hacer en el Mundial de 2026 con ‘La Tri’.

El sueldo de Joel Ordóñez en Bélgica

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un sueldo superior a los 2 millones en Brujas. El ecuatoriano antes percibía un salario muy menor a lo que se gana en las grandes Ligas y eso impulsaba que se declare en ‘rebeldía’ para ser vendido a un nuevo club.

Encuesta¿Qué equipo debería elegir Joel Ordóñez? ¿Qué equipo debería elegir Joel Ordóñez? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: