En solo dos temporadasa pasamos a tener jugadores ecuatorianos en varios gigantes de Europa como Moisés Caicedo en el Chelsea, Piero Hincapié en el Arsenal, William Pacho en el PSG y ahora trascendió que el FC Barcelona y Liverpool quisieron al mismo seleccionado ecuatoriano.

Deinner Ordóñez, es nuevo jugador del Chelsea, pero para esto rechazó al campeón español y al gigante de Anfield. El Chelsea pondrá más de 10 millones de euros por el defensa de 16 años de Independiente del Valle.

No es la primera vez que el Liverpool y Chelsea se enfrentan por un ecuatoriano, ya en el 2022 ambos fueron por Moisés Caicedo. Al final fue la decisión del seleccionado ecuatoriano lo que declinó la balanza.

Ordóñez seguirá en Independiente del Valle hasta el 2028, una vez que cumpla los 18 años de edad dará el salto a la Premier League. Mientras tanto se espera que siga cumpliendo ciclos en la selección de Ecuador.

En el caso del FC Barcelona, los españoles estarían detrás del juvenil Juan Riquelme Angulo, un año mayor a la categoría de Ordóñez, De la misma generación, Justin Lerma fue vendido al Borussia Dortmund.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Los números de Deinner Ordóñez con las categorías inferiores de Ecuador

Con las categorías inferiores en la Selección de Ecuador, Deinner Ordóñez ha jugado un total de 20 partidos, ha mostrado un importante liderazgo y proyección para los siguientes años. El tricolor podría debutar en la LigaPro en los siguientes meses.

