Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Ecuador

Liverpool y FC Barcelona ofertaron por el mismo jugador ecuatoriano

Los gigantes FC Barcelona y Liverpool ofertaron por el mismo crack ecuatoriano para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liverpool y FC Barcelona ofertaron por el mismo ecuatoriano Foto: Getty
Liverpool y FC Barcelona ofertaron por el mismo ecuatoriano Foto: Getty

En solo dos temporadasa pasamos a tener jugadores ecuatorianos en varios gigantes de Europa como Moisés Caicedo en el Chelsea, Piero Hincapié en el Arsenal, William Pacho en el PSG y ahora trascendió que el FC Barcelona y Liverpool quisieron al mismo seleccionado ecuatoriano.

Deinner Ordóñez, es nuevo jugador del Chelsea, pero para esto rechazó al campeón español y al gigante de Anfield. El Chelsea pondrá más de 10 millones de euros por el defensa de 16 años de Independiente del Valle.

No es la primera vez que el Liverpool y Chelsea se enfrentan por un ecuatoriano, ya en el 2022 ambos fueron por Moisés Caicedo. Al final fue la decisión del seleccionado ecuatoriano lo que declinó la balanza.

Ordóñez seguirá en Independiente del Valle hasta el 2028, una vez que cumpla los 18 años de edad dará el salto a la Premier League. Mientras tanto se espera que siga cumpliendo ciclos en la selección de Ecuador.

En el caso del FC Barcelona, los españoles estarían detrás del juvenil Juan Riquelme Angulo, un año mayor a la categoría de Ordóñez, De la misma generación, Justin Lerma fue vendido al Borussia Dortmund.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Publicidad
Deinner Ordóñez selección Ecuador.

Deinner Ordóñez selección Ecuador.

Los números de Deinner Ordóñez con las categorías inferiores de Ecuador

Con las categorías inferiores en la Selección de Ecuador, Deinner Ordóñez ha jugado un total de 20 partidos, ha mostrado un importante liderazgo y proyección para los siguientes años. El tricolor podría debutar en la LigaPro en los siguientes meses.

En resumen

  • Deinner Ordóñez es nuevo jugador del Chelsea tras rechazar al FC Barcelona y Liverpool.
  • El Chelsea pagará más de 10 millones de euros por el defensa de 16 años de Independiente del Valle.
  • Deinner Ordóñez jugará en Independiente del Valle hasta 2028, cuando cumpla 18 años.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¿Qué canal pasa el Ecuador vs. Nueva Zelanda por la fecha FIFA?
Fútbol de Ecuador

¿Qué canal pasa el Ecuador vs. Nueva Zelanda por la fecha FIFA?

¡Urgente! Ahora la Selección de Ecuador está fuera del Bombo 2 por este motivo
Fútbol de Ecuador

¡Urgente! Ahora la Selección de Ecuador está fuera del Bombo 2 por este motivo

Mientras Kendry Páez gana más de 2 millones, esto le pagaría Chelsea a Deinner Ordóñez, su nuevo ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Mientras Kendry Páez gana más de 2 millones, esto le pagaría Chelsea a Deinner Ordóñez, su nuevo ecuatoriano

La primera publicación de James luego de la polémica declaración de Lorenzo
Fútbol de Colombia

La primera publicación de James luego de la polémica declaración de Lorenzo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo