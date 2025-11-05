David Cabezas tiene nuevo club tras ser acusado de arreglo de partidos

Uno de los jugadores que estuvo acusado de estar envuelto en arreglo de partidos es David Cabezas. El arquero ecuatoriano dejó El Nacional y tras varios meses tendría chance de ir a un grande de América.

Según el periodista Juan José Pérez, David Cabezas es uno de los jugadores que pidió Ever Hugo Almeida para el Olimpia de Paraguay. El DT lo conoce bien de su reciente paso como entrenador de El Nacional.

Esta sería la primera experiencia internacional de David Cabezas, así como su primera experiencia fuera de El Nacional. Desde su debut en el 2016 estuvo en todas las categorías del club.

Su nivel lo llevó a la Selección de Ecuador, donde empezó a ser un fijo hasta el escándalo de arreglo de partidos. Por ahora, no volvió a ser convocado y según Beccacece no lo hará “hasta que arregle su situación”.

En su momento también estuvo en planes de los cuatro de los grandes, con Liga de Quito, Emelec, Barcelona e Independiente del Valle buscando arquero y fijándose en Cabezas.

David Cabezas no ha debutado con la Selección de Ecuador

El arquero David Cabezas no ha debutado con la Selección de Ecuador, el portero ecuatoriano ha sido convocado, pero todavía no había sumado ningún minuto con ‘La Tri’.

David Cabezas fue campeón de la Copa Ecuador.

