Djorkaeff Reasco se olvida de Liga de Quito y firmaría por otro grande de LigaPro

Djorkaeff Reasco volvió a ser goleador este año y el delantero ecuatoriano dejaría El Nacional por otro grande de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Djorkaeff Reasco volvió a tener regularidad de minutos y respondió con goles, el delantero ecuatoriano despertó el interés de varios clubes y ya tendría nuevo equipo. El jugador dejaría El Nacional pero se quedaría en LigaPro para tener revancha en uno de los grandes.

Según el periodista Joaquín Cevallos, Djorkaeff Reasco será nuevo jugador de Independiente del Valle. El rumor sonó hace semanas y finalmente parece que se hará realidad.

El entorno lo iba a ofrecer gratis a Liga de Quito pero parece que el goleador de El Nacional pasará de regresar al equipo que lo formó. Este año lleva 18 goles y 7 asistencias en 31 partidos.

Djorkaeff Reasco fue campeón nacional como canterano en Liga de Quito en el 2018, y luego sumó la Copa Ecuador 2019 y las Supercopas Ecuador 2020 y 2021. Tras eso fue al Mundial con Ecuador en el 2022, para posteriormente ser vendido al exterior.

No fue la única oferta que recibió Reasco para el 2026, se conoce que desde Croacia, México y otras ligas lo contactaron. Reasco optará por jugar Copa Libertadores con los ‘Rayados’.

Los clubes extranjeros en la carrera de Djorkaeff Reasco

Djorkaeff Reasco solo pudo estar tres años en el exterior, dos temporadas en Newells Old Boys y un año en Instituto de Córdoba, ambos de Argentina. En tres años jugó 40 partidos.

