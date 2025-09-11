Hace poco trascendió que Luis Zubeldía recibió el llamado para ser el entrenador de la Selección de Ecuador para las Eliminatorias luego de la salida de Félix Sánchez Bas, la misma fue rechazada. El DT argentino podría terminar en otro combinado CONMEBOL.

Según DSports, Luis Zubeldía es el candidato principal de la Selección de Venezuela para reemplazar a Fernando Batista. El argentino se quedó a nada del repechaje Mundialista y fue cesado del cargo.

Luis Zubeldía se quedó como agente libre tras ser despedido del Sao Paulo de Brasil hace ya más de un mes. En Ecuador sonó para volver a Liga de Quito y Barcelona, aunque económicamente parecía inviable.

“Me llamó la Selección de Ecuador. Estuve con el presidente, justo estaba con Sao Paulo y él me dio una semana para que lo piense. Esto fue a mitad del año pasado, no podía fallarle a Sao Paulo“, reveló Zubeldía en charla con F90.

Luis Zubeldía podría volver a tener el llamado de Ecuador si es que hay un cambio de directiva en FEF. Dos posibles candidatos quieren al argentino como alternativa.

Luis Zubeldía – campeón Liga de Quito.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial de 2026. El entrenador ahora mismo estaría firme en su cargo, hasta dirigir la Copa del Mundo, posterior a esta lo más probable es que salga también con el cambio de directiva.

Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Para hacerse cargo de la Selección de Ecuador, suenan para varios entrenadores como Guillermo Almada y Luis Zubeldía. Dos entrenadores con importante experiencia en Ecuador y con gran acogida de las hinchadas más relevantes del fútbol ecuatoriano.