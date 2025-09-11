El millonario salario que tendrá Enner Valencia en el Pachuca

Tras 11 años de espera, Enner Valencia regresa al Pachuca de México dónde fue goleador antes de dar el salto a Europa. A sus 35 años, el goleador seguirá cobrando una fortuna como salario anual.

Enner Valencia ganará más de 3.7 millones de dólares al año en el Pachuca. Los ‘Tuzos’ saben que el ecuatoriano es una de las figuras del continente y la Selección de Ecuador y por eso invierten un salario abismal.

Inter de Porto Alegre lo vendió a falta de un año para que se acabe el contrato para recibir una cifra por venta. Medios brasileños hablan de un pago cercano a los 2 millones de dólares en costo de fichaje.

El club brasileño también quería venderlo para aligerar su carga salarial, con más de 3 millones de dólares al año que le quedaba por cobrar al ex Tigres, West Ham y Everton.

Enner Valencia y su presentación con el Pachuca.

Enner Valencia estuvo una temporada en el Pachuca y en 25 partidos hizo 18 goles, eso hizo que el West Ham lo contrate para la Premier League donde estuvo dos años.

Los números de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

En toda su carrera con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 100 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano pudo marcar 47 goles y dio 14 asistencias. Es el máximo goleador en toda la historia de la Selección de Ecuador.

¿Enner Valencia jugará el Mundial de 2026?

Aunque se despidió de las Eliminatorias, se aclaró que Enner Valencia sí jugaría el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador. De hecho, el goleador cambia de equipo sobre la hora en el mercado porque quiere seguir jugando y sumando minutos para llegar bien a la Copa del Mundo.