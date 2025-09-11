Es tendencia:
Joel Ordóñez

El Marsella no pudo pero Joel Ordóñez se iría a un gigante de Europa

El defensa ecuatoriano Joel Ordóñez no cambió de clubes para este mitad de año pero en enero daría el salto a un gigante de Europa.

El Marsella no pudo pero Joel Ordóñez se iría a un gigante de Europa. Foto: Getty
Estuvo en planes de varios equipos de Europa pero Joel Ordóñez se quedará al menos seis meses más en el Club Brujas pese al interés y oferta millonaria del Olympique de Marsella. Esto frustró al ecuatoriano pero le permitiría dar el salto a un gigante de Europa.

Según el periodista Fabrizio Romano, Joel Ordóñez interesa otra vez al Inter de Milán. Los finalistas de Champions siguen enfocados en el central ecuatoriano y lo querrán en enero.

Son más de 30 millones de euros lo que pagará el Inter para fichar al titular de la Selección de Ecuador. El Al Hilal de Arabia quiso pagar más pero en lo deportivo no es el primer destino de Ordóñez.

El Brujas espera que Ordóñez vaya al Mundial 2026 para pedir una cifra aún mayor. El ecuatoriano tuvo tensos cruces con el club debido a su frustrada venta en Europa.

¿Escuchará Gallardo? El jugador de Ecuador que piden los hinchas de River Plate

¿Escuchará Gallardo? El jugador de Ecuador que piden los hinchas de River Plate

Tras el banderazo y el Ecuador vs. Argentina, la contundente decisión de la FEF sobre Sebastián Beccacece

Tras el banderazo y el Ecuador vs. Argentina, la contundente decisión de la FEF sobre Sebastián Beccacece

Joel Ordóñez – Brujas.

¿Mal perdedor? La viral burla de un jugador de Argentina a los festejos de Ecuador

¿Mal perdedor? La viral burla de un jugador de Argentina a los festejos de Ecuador

¡Doble premio para la Tri! La fortuna que la FIFA le pagará a Ecuador por clasificar al Mundial

¡Doble premio para la Tri! La fortuna que la FIFA le pagará a Ecuador por clasificar al Mundial

Los equipos que buscaron el fichaje de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez interesó en este mercado de fichajes a equipos como Inter de Milan, Olympique de Marsella y Al Hillal. Todos estos clubes se estrellaron con la misma realidad la poca intención de Brujas de vender al central ecuatoriano en este mercado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joel Ordóñez con Brujas?

Joel Ordóñez aún tiene contrato hasta finales de la temporada 2028. De ahí que, el ecuatoriano tenga que, pronto, presentarse con el club y llegar a algún acuerdo para retomar las relaciones que existían antes del mercado de fichajes y jugar en esta temporada.

