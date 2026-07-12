Tiago Nunes acusa de frente a jugador de Liga de Quito: “No tendrá minutos hasta que cambie su comportamiento”

Liga de Quito vive otra vez momentos de tensión entre Tiago Nunes y sus jugadores tras un nuevo empate en la LigaPro.

Liga de Quito empató contra Libertad en el Rodrigo Paz Delgado y nuevamente cede puntos en LigaPro. Por si lo deportivo fuera poco, Tiago Nunes adelantó problemas internos con uno de los jugadores.

Es uno de los mejores jugadores en ofensiva sin embargo Michael Estrada sigue sin tener minutos y ahora se conoce el motivo. “Hasta que Estrada no mejore su comportamiento, no tendrá minutos”, explicó en rueda de prensa.

Estrada fue baja durante varios partidos del primer semestre pese a que el equipo lo necesitaba, en medio de esto nunca se confirmó una lesión y habían rumores de una mala relación entre jugador y cuerpo técnico.

Con esto, se confirma que Michael Estrada es ausencia por motivos disciplinarios pese a que el club lo ha necesitado en varios partidos. Liga de Quito se juega quedarse de la Copa Libertadores 2027.

Mientras tanto, siguen los rumores de una posible salida de Estrada, con sondeos de Independiente del Valle, Emelec, clubes del exterior como Europa, México, MLS y Arabia.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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