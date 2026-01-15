¡Tiembla la LigaPro! VIDEO | Damián ‘Kitu’ Díaz se mandó un golazo en Guayaquil City

Damián Díaz regresó a la LigaPro para jugar en este 2026 con la camiseta de Guayaquil City. El ‘Kitu’ finalmente retornó al país a sus 39 años y ya está demostrando que su calidad sigue intacta y que puede competir en este 2026 contra los grandes equipos.

Ahora fue el mismo Guayaquil City el que reveló que la calidad del eterno 10 sigue estando intacta. El volante ecuatoriano se perfila para ser titular en esta nueva temporada y ganarse un lugar en el equipo de Pool Gavilánez y cumplir los objetivos.

En el video publicado por Guayaquil City se ve como Damián Díaz se perfila muy bien en el área y define con un gran remate al ángulo superior izquierdo. El golazo generó todo tipo de reacciones por parte de los hinchas en las redes sociales.

El ‘Kitu’ estaría jugando su última temporada y quiere un buen cierre para lo que fue todo su trabajo en Ecuador. El volante salió mal de Barcelona SC a mitad de 2024 y se fue a Argentina a jugar con Banfield donde no rindió como se esperaba. Año y medio después, volverá a probar suerte en Ecuador.

El ‘Kitu’ Díaz llegó para reemplazar a Miller Bolaños en Guayaquil City. En los últimos dos años, el ‘Killer’ usó la 10 del equipo ciudadano y terminó siendo clave para que el club regrese a la primera división tras dos años peleando en la serie B de Ecuador.

El contrato de Damián Díaz con Guayaquil City

Damián Díaz regresó a Ecuador y tiene contrato con Guayaquil City hasta finales de 2026. El volante ecuatoriano cumplirá 40 años en mayo. Esta camiseta será la segunda que el ‘Kitu’ usará en el país, antes solo había jugado con la camiseta del ‘Ídolo’.

El sueldo de Damián Díaz en Guayaquil City

Como jugador de Guayaquil City, Damián Díaz estaría ganando un salario mensual de entre 5 mil y 10 mil dólares. En su mejor momento, el ‘Kitu’ llegó a cobrar en Barcelona SC cerca de 60 mil dólares al mes siendo el jugador mejor pagado del fútbol ecuatoriano.

En síntesis: