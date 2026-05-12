Insutec vs Barcelona SC HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Ecuador?

Insutec recibe a Barcelona SC en un partido histórico por la Copa Ecuador y estos son los canales para ver el encuentro.

Este martes 12 de mayo de 2026 se enfrentan por la Copa Ecuador, Insutec contra Barcelona SC. El partido de los 16avos de este torneo es la gran oportunidad para los amarillos de “escapar” de los malos resultados y de una crisis que viene creciendo a la interna.

¿Qué canal pasa el Insutec vs Barcelona SC?

El partido de los 16avos de la Copa Ecuador se podrá ver en esta ocasión por señal abierta:

Teleamazonas

DSports

Barcelona SC viene de una pésima presentación contra Independiente del Valle en la LigaPro y casi eliminado de cualquier chance de pelear el título en el campeonato. Ahora en Copa Ecuador también deben mejorar su participación de los últimos años donde no pasaron de 16avos.

Los convocados de Barcelona SC para jugar contra Insutec. (@Barcelona_SC)

Por su parte, Insutec va por el “milagro” y por el resultado más importante de su historia y eliminar a Barcelona SC en la Copa Ecuador. Los amarillos no tienen una buena relación con este torneo, que nunca han podido levantar desde su existencia.

¿A qué hora comienza el partido entre Barcelona SC e Insutec?

El partido de Barcelona SC contra Insutec se jugará en el estadio de 7 de octubre en Quevedo. El encuentro comenzará desde las 15H00.

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