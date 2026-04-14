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Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán dejará el AC Milan y este es el club que toma ventaja para ficharlo

Pervis Estupiñán es virtualmente ex jugador del AC Milan y ya revelan quién se lo quedará para la siguiente temporada.

El club que se quedaría con Pervis Estupiñán
El club que se quedaría con Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán está cerca de salir del AC Milan para la siguiente temporada europea y parece que solo hay un club que podría ficharlo. El lateral ecuatoriano regresaría a España.

Atlético de Madrid pica en punta para ser el nuevo equipo de Pervis Estupiñán, el gigante español busca un nuevo lateral sin una fuerte inversión y el elegido sería el ecuatoriano. Diego Simeone habría dado el ok para el fichaje del ex Brighton.

La operación tendría facilidades económicas ya que habría un intercambio de jugadores con el AC Milan queriendo al italiano Ruggeri. El AC Milan solo quiere recuperar lo invertido por el ecuatoriano.

Pervis Estupiñán tuvo una etapa complicada en el AC Milan con constantes lesiones que interfirieron con su proceso de adaptación, sin embargo tuvo buenos partidos.

El jugador quiere llegar con rendimiento sostenido al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador y espera que el DT le de partidos. El otro club interesado es el Tottenham Hotspur de Inglaterra pero quedará pendiente si salvan la categoría.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Actualmente, el valor de mercado de Pervis Estupiñán es de 14 millones de euros. El jugador ecuatoriano ha bajado su valor porque no viene jugando en Italia, en su mejor momento en la Premier League llegó a costar cerca de 35 millones de euros.

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Pervis Estupiñán – Selección Ecuador.

Pervis Estupiñán – Selección Ecuador.

En resumen

  • Pervis Estupiñán negocia su salida del AC Milan hacia el Atlético de Madrid.
  • El valor de mercado del lateral ecuatoriano descendió actualmente a 14 millones de euros.
  • La operación incluiría un intercambio de jugadores con el italiano Ruggeri como pieza clave.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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