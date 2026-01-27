AC Milan está dispuesto a vender a Pervis Estupiñán y dos grandes de Europa lo quieren

Pervis Estupiñán sigue protagonizando rumores de transferencia para la siguiente temporada y ahora desde Italia vuelven a ponerlo fuera del AC Milan. El ecuatoriano está en planes de dos campeones de Champions.

Calciomercato, uno de los diarios italianos más importantes, señala que AC Milan está abierto a vender a Pervis para el 2026 tras un primer semestre en la Serie A y que Manchester United y Olympique de Marsella de Francia. son los interesados.

El lateral también está abierto a una salida debido a que quiere llegar con más minutos a la Selección de Ecuador para el Mundial y últimamente ha sido alternante en varios partidos.

Por otro lado, pese a las críticas y algunas suplencias, el medio señala que Massimilliano Allegri le ha comunicado que confía en que se adaptará a la liga y el equipo y que cuenta con él.

El rossonero solo aceptará una venta total cerca a los 10 millones de euros que pagaron al Brighton apenas hace seis meses. Equipos de Turquía y España también lo sondearon.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de AC Milan, Pervis Estupiñán lleva 11 partidos con el gigante italiano. En los cuales no ha marcado ni 1 solo gol y solo ha dado 1 asistencia. En cancha lleva poco más de 700 minutos, siendo números muy bajos para un lateral.

Publicidad

Publicidad

ver también El salario con el que convencieron a Deyverson en Liga de Quito

Pervis Estupiñán – AC Milan.

En resumen