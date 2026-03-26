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Miller Bolaños salió de la cárcel y Emelec lanza un duro comunicado

El durísimo comunicado de Emelec contra Miller Bolaños por su nueva polémica.

Por Jose Cedeño Mendoza

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La decisión de Emelec con Miller Bolaños
© Imago/ Edit BVLa decisión de Emelec con Miller Bolaños

En las últimas horas se dio un gran escándalo con la detención de Miller Bolaños por incumplir con el toque de queda en Guayas. El volante ecuatoriano estuvo detenido y se especuló con prisión por varios meses, no obstante, salió libre y el club lanzó un duro comunicado.

En sus cuentas oficiales, Emelec expresó su “inconformidad” con Miller Bolaños, después de que el jugador fuera detenido y llevado hasta una audiencia para salir de la cárcel. El volante ya se incorporó a los entrenamientos en la mini-pretemporada en Salinas.

Miller Bolaños se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional en la ciudad de Salinas, dando continuidad a su preparación con el equipo. Asimismo, el club evaluará internamente lo sucedido y dará el tratamiento correspondiente conforme a sus lineamientos internos“, escribió el ‘Bombillo’ en su comunicado oficial.

El ‘Killer’ argumentó que su salida en el toque de queda respondía a temas de salud de su hijo, por lo cual, fue liberado. Sin embargo, Emelec seguirá una investigación interna para determinar qué sucede con el jugador en las próximas semanas.

El comunicado de Emelec sobre Miller Bolaños. (Foto: @CSEmelec)

El comunicado de Emelec sobre Miller Bolaños. (Foto: @CSEmelec)

Además, Emelec también dejó una exigencia para el futuro del jugador: “Como institución, exigimos de todos nuestros integrantes un comportamiento acorde a las normas y a los estándares profesionales que representa Emelec”, termina el comunicado azul.

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Miller Bolaños acabó firmando con Emelec un contrato hasta finales de la temporada 2027. El jugador ecuatoriano se bajó el sueldo para firmar con los azules en este año, puesto que, había llegado con un contrato muy elevado con Jorge Guzmán.

Las polémicas de Miller Bolaños en los últimos años

En los últimos años, el ‘Killer’ protagonizó polémicas como ser arrestado por uso de armas y amenazas a vecinos, polémicas en los entrenamientos de Emelec y ahora por no cumplir el toque de queda. Los aficionados no han dejado de criticar al jugador.

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En síntesis:

  • Miller Bolaños tiene contrato vigente con el club Emelec hasta finales del año 2027.
  • El volante ecuatoriano se incorporó a la mini-pretemporada del equipo en la ciudad de Salinas.
  • Emelec inició una investigación interna tras la detención del jugador por incumplir el toque de queda.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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