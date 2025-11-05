Es tendencia:
Luto en LigaPro: Jugador de Independiente del Valle fallece en Guayaquil “víctima de la inseguridad”

Independiente del Valle dio a conocer el sensible fallecimiento de uno de sus jugadores juveniles el fin de semana en Guayaquil.

Por Gustavo Dávila

Un nuevo hecho enluta al fútbol ecuatoriano este miércoles, y es que Independiente del Valle mediante un anuncio oficial dio a conocer el sensible fallecimiento de uno de sus jugadores juveniles. Miguel Nazareno perdió la vida en su natal Guayaquil.

El club lo anunció en sus redes sociales y aunque no dio detalles de lo sucedido, en su comunicado expresaron que “fue víctima de la inseguridad del país”, dando a connotar que fue parte de la estadística de criminalidad del país.

El futbolista de Independiente Juniors se encontraba de visita en Guayaquil cuando ocurrió el hecho. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, escribieron.

Estos meses han sido violentos para el fútbol ecuatoriano, jugadores como Jonathan González fueron asesinados, así como otros equipos del Ascenso Nacional también fueron atacados con armas.

Independiente del Valle en los últimos años ha sufrido la pérdida de jugadores de su cantera como fue Marco Angulo así como Mauri Quiñónez. Hinchas y clubes expresaron su apoyo y solidaridad.

En resumen:

  • Miguel Nazareno, jugador juvenil de Independiente del Valle, falleció en su natal Guayaquil.
  • El club anunció que Miguel Nazareno fue víctima de la inseguridad del país.
  • Miguel Nazareno era futbolista de Independiente Juniors y estaba de visita en Guayaquil.
