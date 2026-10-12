Marcelo Gallardo ya recibe una muy mala noticia para jugar con la Selección de Ecuador en noviembre

El DT de la Selección de Ecuador no deja de recibir malas noticias y problemas en 'La Tri'.

La Selección de Ecuador ya perdió a varios jugadores para la anterior fecha FIFA, donde Gallardo no pudo contar con jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez. Ahora ya pensando en el mes de noviembre, el DT perdería nuevamente a un titular.

Desde Inglaterra ya avisan que Piero Hincapié llegaría a estar de baja en la Selección de Ecuador por lo menos por el próximo mes. Por lo cual, el ecuatoriano llegaría muy justo para la lista de noviembre y lo más lógico es que no sea convocado.

En caso de que se confirme la baja de Piero Hincapié por el próximo mes, el jugador ecuatoriano no estará con ‘La Tri’ para la gira por los Estados Unidos. Además, Hincapié no volvería a jugar con ‘La Tri’ ya hasta 2027 siendo su último partido en el Mundial 2026.

Con Hincapié nuevamente afuera, Gallardo tendrá que seguir convocando a centrales nuevos para esta posición. Además de Hincapié, Gallardo tampoco podrá contar con Joel Ordóñez. El central se lesionó en el Mundial 2026 y recién estaría volviendo a jugar en enero de 2027.

Piero Hincapié fue expulsado en el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Las múltiples lesiones no han dejado que Marcelo Gallardo disfrute de la mejor base de jugadores en la Selección de Ecuador. El DT perdió a los centrales y también hace poco a Moisés Caicedo. Por lo cual, le toca ir probando nombres y convocando nuevas caras.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador y contra quién?

La Selección de Ecuador volverá a jugar de manera oficial en el mes de noviembre. El equipo tricolor está cuadrando todo para en ese mes jugar con dos selecciones de CONCACAF como son la de Costa Rica y la Selección de Honduras. En las próximas horas se confirmarían los rivales.

Encuesta¿Gallardo podrá mejorar a su defensa sin Piero Hincapié? ¿Gallardo podrá mejorar a su defensa sin Piero Hincapié? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: