Marlos Moreno no renueva con Atlético Nacional y ya lo pone en un nuevo equipo para el 2027

Marlos Moreno aún no renueva su contrato con Atlético Nacional y mientras el club quiere renovarlo para venderlo por millones, otro club quiere ficharlo como agente libre.
Medios ecuatorianos ponen a Marlos Moreno en planes de Barcelona SC de LigaPro, uno de los más grandes del país. Esto sería un rumor sin mucha posibilidad por los temas económicos.
La transferencia de Moreno podría cerrarse por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, lo que representaría otra venta millonaria para Atlético Nacional, el América de México también lo quiere.
Barcelona SC perderá a Darío Benedetto, quién justamente sería nuevo refuerzo de Junior o de Deportivo Cali de Colombia y buscan reemplazarlo con el ex Manchester City.
Marlos Moreno cuenta con una amplia trayectoria internacional, pese a su juventud. Durante su carrera pasó por clubes como Flamengo de Brasil, Manchester City de Inglaterra y Deinze de Bélgica, además de Tenerife de España, entre otros equipos, antes de regresar a Atlético Nacional.
Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027
Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.
Marlos Moreno – de larga trayectoria en Europa. Foto: Getty
En resumen
- El estancamiento en Medellín: A pesar del deseo de la directiva por extender su vínculo para asegurar una futura venta millonaria, el extremo colombiano Marlos Moreno sigue sin renovar su contrato con Atlético Nacional, abriendo la puerta a su inminente salida del club verdolaga como agente libre para la temporada 2027.
- En la órbita del ‘Ídolo’ ecuatoriano: Ante la incertidumbre contractual en Colombia, diversos reportes desde Ecuador sitúan al jugador con pasado en el Manchester City en los planes de Barcelona SC. El conjunto guayaquileño lo vería como el reemplazo ideal ante la salida de Darío Benedetto, aunque las altas pretensiones salariales dificultan la operación.
- Competencia internacional al acecho: Si Atlético Nacional logra renovarlo antes de que finalice su contrato, la cifra de salida estaría tasada en aproximadamente 3 millones de dólares. En ese escenario, el gigante América de México también aparece como uno de los fuertes interesados en hacerse con los servicios del atacante de vasta trayectoria europea.