Marlos Moreno no renueva con Atlético Nacional y ya lo pone en un nuevo equipo para el 2027

El delantero colombiano Marlos Moreno sigue sin renovar con Atlético Nacional y ya recibió la oferta de otro equipo extranjero.

Marlos Moreno aún no renueva su contrato con Atlético Nacional y mientras el club quiere renovarlo para venderlo por millones, otro club quiere ficharlo como agente libre.

Medios ecuatorianos ponen a Marlos Moreno en planes de Barcelona SC de LigaPro, uno de los más grandes del país. Esto sería un rumor sin mucha posibilidad por los temas económicos.

La transferencia de Moreno podría cerrarse por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, lo que representaría otra venta millonaria para Atlético Nacional, el América de México también lo quiere.

Barcelona SC perderá a Darío Benedetto, quién justamente sería nuevo refuerzo de Junior o de Deportivo Cali de Colombia y buscan reemplazarlo con el ex Manchester City.

Marlos Moreno cuenta con una amplia trayectoria internacional, pese a su juventud. Durante su carrera pasó por clubes como Flamengo de Brasil, Manchester City de Inglaterra y Deinze de Bélgica, además de Tenerife de España, entre otros equipos, antes de regresar a Atlético Nacional.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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Marlos Moreno – de larga trayectoria en Europa. Foto: Getty

En resumen