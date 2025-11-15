Mientras Kendry Páez gana más de 2 millones, esto le pagaría Chelsea a Deinner Ordóñez, su nuevo ecuatoriano

El fútbol ecuatoriano se vio sorprendido después de que se revelara que Chelsea terminó comprando a un nuevo jugador tricolor, Deinner Ordóñez. El joven central de apenas 16 años ya se aseguró un contrato muy importante con los ‘Blues’ y aún no debuta en primera de Ecuador.

Chelsea se está convirtiendo en una “casa” para los jugadores ecuatorianos, ya que en 2028, si todo sale bien, llegaría a tener 3 ecuatorianos en sus filas. Moisés Caicedo es la gran estrella, seguido por Kendry Páez que ahora está cedido en Francia.

Páez también fue fichado como Ordóñez, a los 16 años, pero hay una gran diferencia en lo que ambos llegan cobrando. Kendry firmó un contrato de 2.5 millones por temporada, mientras que Deinner tendría un salario por temporada que supere los 500 mil dólares.

La principal diferencia para estos salarios, es que cuando Chelsea compró a Kendry Páez, el joven volante ya había debutado en primera división y era una estrella en crecimiento de toda CONMEBOL. Ordóñez llega con un perfil más bajo, aunque con igual proyección.

Deinner Ordóñez será nuevo jugador de Chelsea. (Foto: Captura de pantalla)

Chelsea terminó ganando en esta negociación a equipos como FC Barcelona, Benfica y Liverpool. Ordóñez no ha debutado en primera categoría o con la mayor de la Selección de Ecuador, pero todo eso no importó para que tenga a grandes equipos siguiendo su fichaje.

Por otro lado, con ese salario, ahora Deinner estaría superando a jugadores como Tyrique George, Josh Acheampong, Aaron Anselmino, entre otros jóvenes jugadores que terminó fichando Chelsea en los últimos años. Ordóñez es otra gran venta de IDV.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

