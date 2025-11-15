Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tricolores

Mientras Kendry Páez gana más de 2 millones, esto le pagaría Chelsea a Deinner Ordóñez, su nuevo ecuatoriano

Deinner Ordóñez es el nuevo jugador ecuatoriano de Chelsea, que llegará en 2028.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El sueldo de Deinner Ordóñez en Chelsea
© @LaTri/ Edit BVEl sueldo de Deinner Ordóñez en Chelsea

El fútbol ecuatoriano se vio sorprendido después de que se revelara que Chelsea terminó comprando a un nuevo jugador tricolor, Deinner Ordóñez. El joven central de apenas 16 años ya se aseguró un contrato muy importante con los ‘Blues’ y aún no debuta en primera de Ecuador.

Chelsea se está convirtiendo en una “casa” para los jugadores ecuatorianos, ya que en 2028, si todo sale bien, llegaría a tener 3 ecuatorianos en sus filas. Moisés Caicedo es la gran estrella, seguido por Kendry Páez que ahora está cedido en Francia.

Páez también fue fichado como Ordóñez, a los 16 años, pero hay una gran diferencia en lo que ambos llegan cobrando. Kendry firmó un contrato de 2.5 millones por temporada, mientras que Deinner tendría un salario por temporada que supere los 500 mil dólares.

La principal diferencia para estos salarios, es que cuando Chelsea compró a Kendry Páez, el joven volante ya había debutado en primera división y era una estrella en crecimiento de toda CONMEBOL. Ordóñez llega con un perfil más bajo, aunque con igual proyección.

Deinner Ordóñez será nuevo jugador de Chelsea. (Foto: Captura de pantalla)

Deinner Ordóñez será nuevo jugador de Chelsea. (Foto: Captura de pantalla)

Chelsea terminó ganando en esta negociación a equipos como FC Barcelona, Benfica y Liverpool. Ordóñez no ha debutado en primera categoría o con la mayor de la Selección de Ecuador, pero todo eso no importó para que tenga a grandes equipos siguiendo su fichaje.

Publicidad

Por otro lado, con ese salario, ahora Deinner estaría superando a jugadores como Tyrique George, Josh Acheampong, Aaron Anselmino, entre otros jóvenes jugadores que terminó fichando Chelsea en los últimos años. Ordóñez es otra gran venta de IDV.

Empató con Canadá, solo ha ganado 1 partido de 8, y la FEF tomó esta decisión con Sebastián Beccacece

ver también

Empató con Canadá, solo ha ganado 1 partido de 8, y la FEF tomó esta decisión con Sebastián Beccacece

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Encuesta

¿Hizo bien Deinner en irse a Chelsea?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En síntesis

  • Deinner Ordóñez fue comprado por el Chelsea a la edad de 16 años como defensa central.
  • Deinner Ordóñez tendrá un salario anual superior a los 500 mil dólares en el Chelsea.
  • El Chelsea podría tener 3 ecuatorianos en sus filas para el año 2028, incluyendo a Moisés Caicedo.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
CONMEBOL confirma la peor noticia para la carrera de Gonzalo Plata en Flamengo
Copa Libertadores

CONMEBOL confirma la peor noticia para la carrera de Gonzalo Plata en Flamengo

Empató con Canadá, solo ha ganado 1 partido de 8, y la FEF tomó esta decisión con Sebastián Beccacece
Fútbol de Ecuador

Empató con Canadá, solo ha ganado 1 partido de 8, y la FEF tomó esta decisión con Sebastián Beccacece

Referente de la Selección de Ecuador manda un contundente mensaje: "Hay que mejorar"
Fútbol de Ecuador

Referente de la Selección de Ecuador manda un contundente mensaje: "Hay que mejorar"

Tras el escándalo vs Francia en el Mundial Sub 17: Estas serían las sanciones de FIFA para la Selección de Colombia
Fútbol de Colombia

Tras el escándalo vs Francia en el Mundial Sub 17: Estas serían las sanciones de FIFA para la Selección de Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo