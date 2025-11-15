Empató con Canadá, solo ha ganado 1 partido de 8, y la FEF tomó esta decisión con Sebastián Beccacece

Las críticas a Sebastián Beccacece no se detienen, tras el durísimo empate contra Canadá. Ecuador no pudo con un equipo que estaba con 1 menos desde el minuto 7. Este encuentro agudiza la preocupación de un equipo que solo lleva 1 victoria en los últimos 8 partidos y solo ha marcado 3 goles.

Aunque Ecuador no ha perdido en estos 8 partidos, ‘La Tri’ solo pudo ganar 1, vs Argentina en el final de Eliminatorias. Las críticas para Beccacece vienen de todos lados, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol finalmente decidió que el DT se quede en el cargo.

De acuerdo a la información de Gabriela Alcívar en El Canal del Fútbol, Beccacece está firme en el cargo de la Selección de Ecuador y enfrentará el Mundial de 2026. El DT argentino no se moverá del cargo y finalmente estará ahí también por decisión de la FEF.

Beccacece es uno de los entrenadores más cuestionado en los últimos años, ya que muchos hinchas consideran que el DT argentino tiene en sus manos a una de las mejores generaciones de la historia del fútbol de Ecuador, pero esto no se ha demostrado en cancha. Le han marcado 2 goles en 8 partidos, y solo ha marcado 3.

Sebastián Beccacece tiene contrato hasta el final del mundial 2026, posteriormente el DT tendría que sentarse a renovar su contrato, sin embargo, esto se ve casi imposible, porque la directiva de la FEF tiene que cambiar. Habrá elecciones hasta finales de 2026.

Publicidad

Publicidad

Los números de Beccacece como DT de Ecuador

ver también Referente de la Selección de Ecuador manda un contundente mensaje: “Hay que mejorar”

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 15 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 9 y solo ha perdido 1. No obstante, si de esos 9 empates, algunos fueran victoria, ‘La Tri’ ya estuviera segura en el bombo 2 del sorteo.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Encuesta¿Se debe ir Beccacece de Ecuador? ¿Se debe ir Beccacece de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: