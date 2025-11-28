Mientras Moisés Caicedo gana 12 millones en Chelsea, esto cobra Piero Hincapié en Arsenal

El próximo domingo 30 de noviembre de 2025 se dará un partidazo entre los dos candidatos a ganar la Premier League, entre Arsenal y Chelsea. Este encuentro también es clave para Ecuador porque enfrentará a dos referentes de ‘La Tri’, Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Moisés Caicedo tiene por temporada un salario de 12 millones, siendo uno de los sueldos más elevados en Chelsea. Asimismo, el jugador ecuatoriano también ya es una estrella adaptada a la Premier League y uno de los jugadores con mayor crecimiento en el campeonato.

Por otro lado, Piero Hincapié en Arsenal no tiene un salario que le paguen los ‘Gunners’ o a la altura del equipo. ¿El motivo? El jugador ecuatoriano está a préstamo de Bayer Leverkusen y se mantiene en Arsenal con un salario cercano a los 3 millones de euros.

Se espera que en el encuentro del próximo domingo, también ambos jugadores sean titulares en el partido. Aunque el más seguro para estar en cancha es Moisés Caicedo. Con Hincapié, Arteta y Arsenal quieren llevar un proceso “lento” para evitar molestias musculares.

Moisés Caicedo será titular en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Chelsea llega a este partido contra Arsenal en un gran momento de forma, tras ganarle al FC Barcelona, pero obligado a sumar de a 3 contra los ‘Gunners’. El motivo es que Arsenal ya le saca 6 puntos en la tabla de posiciones y una victoria de los ‘cañoneros’ abriría más la brecha.

¿A qué hora es el partido entre Chelsea y Arsenal?

El partido entre Chelsea y Arsenal por la fecha 13 de la Premier League comenzará desde las 11H30 (Ecuador) de este domingo, 30 de noviembre de 2025.

¿Qué canal pasa el partido de Chelsea vs Arsenal por la Premier League?

El gran Derby de Londres entre Chelsea y Arsenal se podrá ver para Ecuador por los canales de ESPN y también los diferentes planes de Disney+. Ambos clubes vienen de una gran jornada de Champions League, venciendo a FC Barcelona y Bayern Múnich respectivamente.

