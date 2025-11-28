Independiente del Valle se podría coronar campeón en este viernes, 28 de noviembre de 2025. Para esto, IDV necesita vencer a Liga de Quito y ya con ese resultado sería inalcanzable y campeón de la LigaPro. Ahora LDU recibió la peor noticia posible.

De acuerdo, a la relevación de StudioFutbol, Independiente del Valle podría recibir la Copa en esta jornada, si IDV termina siendo campeón. Todo esto por la respuesta de Miguel Ángel Loor, donde reveló que la Copa del torneo ecuatoriano está en Quito.

Con esta noticia, Liga de Quito se ve obligado a conseguir una victoria contra Independiente del Valle para evitar no solo que le den la vuelta olímpica en su cancha, sino que también IDV tenga “la foto” levantando la copa en su estadio en un momento histórico.

Independiente del Valle fue el equipo más regular en la LigaPro y eso le permitió sacar una ventaja de hasta más de 12 puntos con Liga de Quito y ahora podría ser campeón justamente contra el rival que le ganó los campeonatos en los últimos dos años.

Si finalmente la Copa no se entrega, pero IDV termina siendo campeón por vencer a Liga de Quito, lo más probable es que en el próximo partido en el que hagan de local los ‘Rayados’ se realice todo el protocolo para coronar al nuevo campeón del fútbol ecuatoriano.

Por otro lado, Independiente del Valle también se llevaría un poco más de 1.2 millones por ser campeón del fútbol ecuatoriano. El equipo ‘Rayado’ sumaría su segunda estrella a nivel local y aún quedaría muy lejos de los equipos más grandes de Ecuador.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs IDV por la LigaPro?

El partido de Liga de Quito contra Independiente del Valle comenzará desde las 19H00 de este viernes, 28 de noviembre de 2025. Se espera un estadio con buena acogida de público.

¿Qué canal pasa el partido de Liga vs Independiente del Valle?

Estos serán los 3 canales disponibles para ver el partido de Liga de Quito contra Independiente del Valle:

Zapping Sports

El Canal del Fútbol

Teleamazonas (Señal abierta)

