Moisés Caicedo elige a sus nuevos representantes y sorprende a toda la Premier League

Entre los hinchas de la Premier League y del Chelsea en particular hubo algo de sorpresa por la decisión de Moisés Caicedo de romper el vínculo con sus representantes, ambos de una agencia internacional. Más sorpresa trascendió este martes cuando se confirmó quiénes serán sus nuevos agentes.

Medios británicos revelaron que Moisés Caicedo tendrá a su familia como sus asesores para los siguientes movimientos de su carrera. Esto aplicaría para las negociaciones de renovación así como un posible traspaso.

Nizaar Kinsella, periodista de la BBC Sport, dio a conocer que no hubo ningún problema ni malentendido con sus representantes anteriores. La redacción del comunicado dónde terminó escrito: “ahora está con personas en las que puede confiar”, fue malinterpretado.

No se detalló puntualmente si el lo manejará personalmente o qué miembro de su familia va a intermediar entre el ecuatoriano y los clubes. La primera gran labor llegaría pronto, cuando le toque decidir si acepta o no el nuevo contrato que el Chelsea le ofrecerá.

En medio de esta decisión, hay rumores de que el PSG y Real Madrid analizan una oferta para fichar al volante ecuatoriano para el siguiente año. La transferencia rondaría los 150 millones de euros.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.