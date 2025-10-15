El amistoso entre la Selección de Ecuador y México sigue dejando nuevas imágenes y es que Ángelo Preciado no fue el único jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en medio partido. Otro miembro de la ‘Tri’ fue a hablar con el DT tras el irregular planteo del partido.

William Pacho aprovechó un momento de paralización en el partido y se acercó a Beccacece. Fuentes de medios de Guayaquil que estuvieron en el partido apuntan a que había desconcierto sobre el planteamiento y el juego en esos momentos.

El primer tiempo del amistoso quedó marcado por una superioridad de México sumado a un desorden del once de Ecuador. La ‘Tri’ se fue superado en la banda de Alan Franco y Ángelo Preciado, así como el rol que tenía Pedro Vite.

En los dos amistosos, William Pacho cometió errores impropios de él y esto se debe al planteamiento de la Selección de Ecuador, según análisis de la prensa. El titular del PSG es de los mejores centrales CONMEBOL.

Beccacece – Pacho

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.