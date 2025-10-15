Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Ecuador

¡No solo Ángelo Preciado! El jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en pleno partido

Ángelo Preciado no fue el único jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en pleno amistoso entre Ecuador y México.

Por Gustavo Dávila

¡No solo Ángelo Preciado! El jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en pleno partido
¡No solo Ángelo Preciado! El jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en pleno partido

El amistoso entre la Selección de Ecuador y México sigue dejando nuevas imágenes y es que Ángelo Preciado no fue el único jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en medio partido. Otro miembro de la ‘Tri’ fue a hablar con el DT tras el irregular planteo del partido.

William Pacho aprovechó un momento de paralización en el partido y se acercó a Beccacece. Fuentes de medios de Guayaquil que estuvieron en el partido apuntan a que había desconcierto sobre el planteamiento y el juego en esos momentos.

El primer tiempo del amistoso quedó marcado por una superioridad de México sumado a un desorden del once de Ecuador. La ‘Tri’ se fue superado en la banda de Alan Franco y Ángelo Preciado, así como el rol que tenía Pedro Vite.

En los dos amistosos, William Pacho cometió errores impropios de él y esto se debe al planteamiento de la Selección de Ecuador, según análisis de la prensa. El titular del PSG es de los mejores centrales CONMEBOL.

¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026

ver también

¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026

Beccacece - Pacho

Beccacece – Pacho

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

ver también

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

Publicidad
¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

ver también

¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.

Barcelona quiere a un DT campeón con Indendependiente del Valle

ver también

Barcelona quiere a un DT campeón con Indendependiente del Valle

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Jugador de la Selección de Ecuador aplaude el despido de Félix Sánchez Bas en Qatar
Fútbol de Ecuador

Jugador de la Selección de Ecuador aplaude el despido de Félix Sánchez Bas en Qatar

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo
Fútbol de Ecuador

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

Beccacece lo expuso y ahora estos jugadores podrían reemplazar a Ángelo Preciado en el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Beccacece lo expuso y ahora estos jugadores podrían reemplazar a Ángelo Preciado en el Mundial 2026

Selección Colombia, perjudicada por FIFA tras el 0-0 con Canadá
Fútbol de Colombia

Selección Colombia, perjudicada por FIFA tras el 0-0 con Canadá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo