¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

Damián Díaz vuelve a ser noticia y es que el volante argentino tendría una nueva oportunidad en su carrera. Luego de seis meses desde que dejó Banfield, el ex Barcelona SC está listo para continuar su carrera en el 2026.

Según medios locales, Damián Díaz será nuevo jugador de Guayaquil City FC para su vuelta en LigaPro. Ya en junio el cuadro ‘Ciudadano’ sonó como interesado por ‘Kitu’, sin embargo Díaz terminó firmando por Banfield de Argentina.

No es la primera vez que Guayaquil City FC le abre las puertas a ex referentes del Astillero, ya en su club han tenido jugadores como Miller Bolaños, Ayrton Preciado, Matías Oyola entre otros.

Damián Díaz fue campeón con Barcelona en tres oportunidades con los títulos del 2012, 2016 y 2020. Su salida apuntaron se debió por motivos extra futbolísticos.

Damián Díaz estuvo más de diez temporadas en Barcelona.

Guayaquil City FC podría salir campeón de la LigaPro Serie B este fin de semana si es que Leones del Norte y Gualaceo dejan puntos. El ascenso lo aseguraron ya la jornada pasada.

Los números de Damián Díaz en su paso por Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Damián Díaz llegó a jugar 347 partidos entre todas las competencias. Marcó 84 goles y terminó dando 83 asistencias. Fue campeón en 3 ocasiones y jugó dos semifinales de Copa Libertadores con la camiseta amarilla.

¿Se retirará Damián Díaz en 2026?

En la siguiente temporada, Damián Díaz jugaría su último año como futbolista, según diferentes informaciones. Al ‘Kitu’ le podrían llegar ofertas de Serie A y Serie B. Será el mismo jugador el que decida en qué equipo termina su carrera a los 40 años.