¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026

William Pacho cerró la temporada europea ganando todo con el PSG incluyendo la Champions League la temporada pasada, lo que generó que el Liverpool y Real Madrid se fijen en su fichaje. Este martes se conoce dónde jugará el central ecuatoriano.

L’ Equipo de Francia señala que William Pacho ha aceptado la oferta de renovación del PSG. El ecuatoriano extiende su contrato hasta el 2031, es decir dos años más.

La renovación es una forma de blindarlo ante el interés de los ingleses y españoles por su fichaje, pero tendrá una nueva cláusula de salida superior a los 200 millones de euros, así como un salario que llegaría a los 7 millones de euros.

Esto sin duda aleja al Real Madrid, quiénes invertirían fuerte en un nuevo volante, más no en un central. El Liverpool aún sigue buscando otras opciones además del ecuatoriano.

William Pacho

Los números de William Pacho en esta temporada

En todo lo que va de temporada, contando el Mundial de clubes, William Pacho ha jugado un total de 12 partidos. El central ecuatoriano lleva ya 1000 minutos en cancha y es que el central tricolor lo juega casi todo con el Paris Saint Germain y es titular indiscutido.

El valor oficial de mercado de William Pacho

De acuerdo a la información de Transfermark, William Pacho tiene un valor de mercado de 65 millones. Este sería un valor referencia para los otros clubes, pero no para el PSG que no estaría dispuesto a venderlo. Asimismo, no habría cláusula de rescisión.

¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?

William Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de la temporada 2029. El ecuatoriano apenas está viviendo su segunda temporada en Francia y por lo general el PSG nunca pone fácil la salida de algún jugador que quiere mantener, como ya ha pasado en otros casos.