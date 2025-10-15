Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

La Selección de Ecuador volvió a empatar en un amistoso y otra vez dejó una imagen de juego terrible, con esto se va acabando la paciencia con Sebastián Beccacece. Los hinchas quieren un nuevo entrenador para el Mundial 2026 y empiezan a sonar varios candidatos.

El entrenador más pedido por los hinchas es Guillermo Almada, el DT uruguayo fue campeón y finalista en México y en Ecuador con buen juego. Además siempre en sus contratos deja cláusulas para llegar a la Tri.

El otro candidato que está sin club y viene agarrando fuerzas es Martín Anselmi, el DT campeón con Independiente del Valle también expresó su deseo de llegar al combinado nacional. Actualmente se encuentra sin equipo tras dejar el FC Porto de Portugal.

El tercero, que incluso fue contactado por FEF, fue el argentino Luis Zubeldía. Con dos títulos con Liga de Quito también es pedido por los aficionados en redes sociales.

Martín Anselmi – Recopa Sudamericana Independiente del Valle.

Pese al pedido de los hinchas, Sebastián Beccacece está ratificado como DT de Ecuador para el Mundial 2026. Su contrato expira luego y habrá que ver el análisis por si lo renuevan.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.