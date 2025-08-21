Es tendencia:
Christian Cueva niega estar de fiesta y Emelec abre una investigación a sus jugadores

Christian Cueva niega que estuvo en una fiesta y el club confirma una investigación.

Por Jose Cedeño Mendoza

Cueva aclara si estuvo en una fiesta o no con Emelec
© Imago/ @CSEmelec/ Edit BVCueva aclara si estuvo en una fiesta o no con Emelec

Una gran polémica embargó al mundo Emelec tras una revelación de una posible fiesta de 18 horas de varios jugadores del club. Se había informado que en el lugar estaba Christian Cueva, pero el mismo jugador peruano desmintió esta posibilidad y el ‘Bombillo’ tomó otras acciones.

En sus redes sociales, Emelec confirmó con un comunicado que se abrirán investigaciones a sus jugadores por este hecho. Pero a la vez compartieron un comunicado de Christian Cueva donde el futbolista peruano dejó en claro que él no estuvo dicho evento social.

Cueva firma un comunicado revelando que: “Quiero dejar en claro que no he estado involucrado con los hechos mencionados y que tal publicación resulta falsa, perjudicial y atentatoria contra mi honra, mi buen nombre, reputación personal y profesional“, dice la carta de Cueva.

Emelec también reveló que el club no ha recibido ninguna denuncia por la aparente fiesta, que reveló Diario Extra. No obstante, se espera que esta investigación interna arroje resultados para el club en las próximas semanas. El ‘Bombillo’ está pasando por su mejor momento del año.

El Comunicado de Emelec sobre las investigaciones a sus jugadores. (Foto: @CSEmelec)

El Comunicado de Emelec sobre las investigaciones a sus jugadores. (Foto: @CSEmelec)

Es la primera gran polémica que ataca la administración de la nueva directiva de Emelec. El club ahora decidirá qué hacer a la interna con algunos jugadores, en caso de que se detecte que se infringieron normas de disciplina que alteren los valores del club.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva jugó 8 partidos, marcando 2 goles y dando 2 asistencias. El futbolista se perdió ahora un pequeño tramo de partidos por lesión, pero finalmente ya está recuperado y se espera que termine el año jugando en la cancha.

El puesto de Emelec en la LigaPro

Emelec ahora está en la novena posición de la tabla con 35 puntos a solo 3 unidades de los puestos del primer hexagonal. El ‘Bombillo’ necesita sumar una buena racha en los encuentros que le quedan para meterse a este lugar y asegurar copas internacionales en 2026.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
