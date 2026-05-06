Ni Barcelona SC ni Liga de Quito: El equipo que estaría más cerca de comprar a Jhojan Julio

Jhojan Julio viene sonando fuerte para varios clubes de Ecuador como Barcelona SC y Liga de Quito. Esto se debe a que el ecuatoriano terminó su préstamo en Querétaro, sin embargo, ahora mismo está muy lejos de que se concrete un regreso a la LigaPro.
Aunque desde Federación Postera adelantaron un acuerdo de palabra entre Jhojan Julio y Liga de Quito, ahora esto no sería así. El futbolista tiene 1 año y medio de contrato con Xolos y su futuro aunque no esté en Tijuana sí estaría en México.
De acuerdo a la revelación de Stalin Cobeña, Querétaro sería el equipo que está muy cerca de quedarse con Julio. El club lo tuvo a préstamo este último tiempo y quedaron muy conformes con su rendimiento, por lo cual, estarían moviendo ficha para hacerse con su fichaje.
Con esto hasta Barcelona SC se bajaría de la operación para quedarse con Jhojan Julio. El ex jugador de LDU está ganando un importante salario en México que ahora mismo hace inviable su regreso al país, a inicios de año Liga lo buscó, pero no lo pudo fichar.
Jhojan Julio se quedaría en Querétaro. (Foto: GettyImages)
Por otro lado, Jhojan Julio también estaría muy interesado en la posibilidad de seguir jugando en el extranjero. El delantero apenas salió, de nuevo, de Ecuador en 2023 y por eso quiere asentarse en un club y seguir su trayectoria en el fútbol de afuera.
Los números de Jhojan Julio con Querétaro
Con la camiseta de Querétaro, Jhojan Julio ha jugado ya un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcando 4 goles y dando 2 asistencias. El ecuatoriano estuvo a préstamo 1 año y ese rendimiento gustó en el club y por eso se analiza su compra.
El valor de mercado de Jhojan Julio
Jhojan Julio tiene un valor de mercado actualmente de 1.2 millones. El ecuatoriano es prácticamente impagable para la LigaPro, para cualquier equipo que intente hacerse con su contratación.
En síntesis:
- Jhojan Julio tiene contrato vigente por un año y medio con el club Xolos.
- El futbolista ecuatoriano registra 4 goles y 2 asistencias en 30 partidos con Querétaro.
- El valor de mercado actual de Jhojan Julio se sitúa en 1.2 millones de euros.