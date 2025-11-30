VIDEO | Nilson Angulo se mandó una jugada de crack y golazo en Bélgica

Nilson Angulo sigue demostrando que es un fijo de la Selección de Ecuador para el Mundial y es que este fin de semana se mandó una jugada de crack que se hizo viral en toda Bélgica. El ecuatoriano también marcó un golazo con el Anderlecht este fin de semana.

Recibió el balón apoyado sobre la banda con la marca de dos rivales encima y al ecuatoriano no se le ocurrió otra forma que salir con un autopase con caño incluido. El ex Liga de Quito se hizo un autopase y corrió en velocidad para eludir a otro rival y mandar un pase al centro del área.

La jugada fue rechazada por un defensa pero Nilson Angulo ya empezaba a brillar contra el Unión St. Gilloise, el líder del torneo y equipo que tiene al también ecuatoriano Kevin Rodríguez.

Pocos minutos después, Nilson Angulo volvió a recortar para afuera y diagonal al arco sacó un fuerte remate, el tiro contó con algo de fortuna y tras un rebote se metió al arco.

La victoria le sirvió a su club recortar distancias con el St. Gillioise a cuatro puntos con aún varias fechas por disputarse. La temporada pasada ya tuvimos a un ecuatoriano campeón.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

