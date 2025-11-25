No ha jugado casi nada con Emelec y ahora reclama el pago de su salario atrasado de ¡8.500 dólares!

La situación económica de Emelec no deja de ser una noticia en el fútbol ecuatoriano y ahora se reveló que este jugador reclama un salario de 8.500 dólares mensuales. Los aficionados se vieron sorprendidos porque es un futbolista con pocos minutos.

Se reveló que Jean Carlos ‘Garrincha’ Quiñóñez terminó intimando al ‘Bombillo’ porque no le ha pagado lo acordado por ya 5 meses. En el ofició que se viralizó en redes sociales se detallan valores que terminan sorprendiendo a los aficionados.

El jugador reclama el pago de USD 800 de remuneración, USD 500 de auxilio de vivienda, y USD 7.200 de prima mensual extraordinaria. Dando un total de 8.500 que el futbolista debía cobrar, y que el ‘Bombillo’ no le ha pagado en los últimos 5 meses, o sea desde que llegó.

Asimismo, el extremo ecuatoriano también está reclamando una prima de fichaje de USD 5.000 dólares. Agudizando así una situación económica deplorable para el ‘Bombillo’. Este caso solo ejemplifica como se encuentra el resto del plantel, que también reclama salarios atrasados.

La solicitud de Jean Carlos Quiñónez a Emelec. (Foto: @eduardoerazov)

‘Garrincha’ es uno de los primeros jugadores de la actual plantilla de Emelec que ya procedió en términos legales con el club. Esta semana, el ‘Bombillo’ no ha entrenado a la espera de que la directiva deje de dar largas y finalmente solucione sus pagos.

Para “ponerse al día” con Jean Carlos Quiñónez, Emelec debe pagar 47.500 dólares. Solo así el club se evitará una nueva demanda en FIFA, donde ya nuevamente tiene 5 casos abiertos que le vuelven a impedir fichar a nuevos jugadores.

Los números de Jean Carlos Quiñónez en Emelec

En Emelec, desde que llegó en junio, Jean Carlos Quiñónez ha jugado un total de 13 partidos, sin embargo, como suplente la mayoría de ellos. Es decir, el futbolista lleva en cancha poco más de 500 minutos. No ha marcado goles ni tampoco ha dado asistencias.

